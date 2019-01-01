饿狼传说 克洛普：红军踢巴萨犹如一群饿狼

克洛普说他的球员在欧冠四强中都是“疯子”，因为他们成功地扭转了首回合0-3的落后。

克洛普表示，利物浦在欧冠第二回合半决赛对阵巴塞罗那的比赛中，就像一群很久没有吃过东西的狼。

5月5日，利物浦在安菲尔德以4-0击败了西甲冠军巴塞罗那，迪沃克·奥里吉和维纳尔杜姆各建两功，完成了欧冠历史上最戏剧性的逆转之一。

巴萨在诺坎普以3-0赢得了第一回合的比赛，他们被看好能够进入马德里的决赛，但是对于巴尔韦德的球队在默西塞德未能如愿。

在对阵托特纳姆热刺之前，51岁的主教练克洛普承认他的球队在对阵巴萨的比赛中表现得像野兽一样，在安菲尔德90分钟的比赛中创造了属于他们自己的运气。

“这不是关于晋级，而是关于赢得第二回合比赛，”克洛普告诉Sport1：“我们知道，我们在巴塞罗那踢了一场很好的比赛，很明显是输了，而在主场，我们必须踢得很好，赢得比赛。”

“然后，随着比赛的进行，我们会看看我们是否能取得一个进球，这样我们就有机会在比赛快结束的时候完全把坑填上。”

“我们对比赛充满了快乐的期待。我们准备好了——尽管这是六天内的第三场比赛。在欧冠中面对巴萨帮助了我们，你不需要考虑其他任何事情，因为球员的自我激励是巨大的。这就是足球，如果当时没有运气，这是不可能的。”

“我们需要一名优秀的门将，我们需要出色的防守，我们需要足够的勇气来度过难关。”

他说：“当我看到我们是如何开局的时候，我感觉我们在场上的都是狼，它们已经8个星期没有吃东西了。他们真的像疯了一样。”

利物浦在诺坎普也可以说是更好的球队，但是他们输给了梅西，这位阿根廷人在5月1日的比赛中攻入两球，让巴萨处于一个有利的位置。

克洛普透露，他的球队在客场比赛后了解到他们的对手过于依赖梅西，这使得他们在第二回合的任务更加清晰。

红军在主场击败了五次金球奖得主，克洛普坚持认为这是他们当晚成功的关键。

克洛普补充说：“的确，在第一回合比赛后，当我们以0 - 3输掉比赛时，我们带着比刚开始时更好的感觉离开了比赛。我们不知道在巴塞罗那会发生什么。我们以前从未在那里踢过球。这是一个神话——合情合理——因为他们非常强大，梅西是不可能防得住的。

“比赛结束后，我们知道和梅西比赛会很困难。否则，其他一切对我们来说都是可控的。我们在球场上这样做的次数越多，我们赢得第二回合比赛的机会就越大。”