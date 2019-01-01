饥渴依旧 张伯伦：就像从未获得欧冠冠军

红军已经从他们欧洲战场的胜利中走出，这名中场球员希望他们能够取得更多的荣誉。

张伯伦说，就像利物浦在欧冠的成功没有发生，因为球队是如此渴望更多的奖杯。

尤尔根·克洛普的球队战胜了英超对手托特纳姆热刺，在俱乐部辉煌的历史上第六次加冕欧洲冠军。

由于严重的膝伤，张伯伦缺席了2018-19赛季的大部分比赛，但是他在周四签下了一份新的长期合同，据报道合同将持续到2023年。

这位英格兰中场认为，对奖杯的渴望正在推动利物浦，他们已经赢得了他们的头两场英超联赛，并在对切尔西的比赛中获得了欧洲超级杯的冠军。

“我认为球队的进步是显而易见的。即使当我们踢得不好的时候，我们仍然能够取得好成绩，这是一件非常积极的事情。

“当我们踢得很好的时候，这就说明了一切，我们很强大，我们有能力击败任何一支球队。从外面看，这将是一个很好的签约时机——我甚至可以从内部谈论这群小伙子有多棒。这是一群非常非常优秀的球员，不仅有天赋，还有性格，以及大家对彼此的尊重。主帅，教练组，幕后工作人员，他们都是其中重要的一部分。整个装置，结构，目前是完美的。去年是冠军联赛朝着正确方向发展的第一个迹象。现在，以一种奇怪的方式，它几乎就像没有发生，但我认为这是归功于周围的每个人——每个人都渴望下一件事。这是正确的态度，继续前进，变得更成功，继续赢得更多的东西。这就是我们的计划，希望我们能坚持到底，赢得更多的东西。”

红军主帅克洛普同样对张伯伦将自己的未来托付给安菲尔德感到兴奋。

“当我听说Ox和我们签了新合同，我相信我的心情和今晚听到这个消息的利物浦球迷一样——非常高兴。”克洛普说：“这是因为一个绝对杰出的球员和个人，已经展示了他对我们这里项目的信念和承诺，我认为这是一笔对双方都有意义的交易。我想Ox自己说过，他觉得自己在这里的时间比实际要长得多，这一点我同意。我想这是因为他在梅尔伍德的个性。我过去曾说过，他最棒的地方之一就是他是一个多么杰出的人，是你会遇到的最好的人之一。当然，他也是一个非常有天赋的球员。”