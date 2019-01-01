飞鸟承诺帮助罗德里在曼城成长：我会在那里支持他
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曼城中场费尔南蒂尼奥希望帮助罗德里在曼城成为一名巨星。
这位23岁的球员在夏天从马德里竞技转会而来，他的表现给瓜迪奥拉留下了深刻的印象。
面对十分看重团队精神的前巴塞罗那和拜仁慕尼黑的主教练，费尔南蒂尼奥希望看到西班牙国脚能在英格兰尽快站稳，并承诺尽他的能力以确保新球员找到在家的感觉。
“我们将密切合作，我会在那里为他提供他所需要的一切，当然他已经是一个我非常喜欢的优秀球员。”费尔南蒂尼奥在俱乐部官方网站上说。
“他在季前赛和英超联赛的头几场比赛中都表现得很好。”
“他很高，技术上很好，他会在这个赛季和未来给我们很多帮助。”
每周都要打比赛似乎符合这位前顿涅茨克矿工球员的现实，他认为自满是曼城整个赛季的敌人，因为他们正在追逐英超冠军的帽子戏法。
他说：“通常情况下，一旦达到目标，人的天性就是放松。”
“这对我们来说将是困难的，我们要让队员们保持清醒，继续前进。”
“我们必须在更衣室里深入挖掘，而不是仅仅依靠佩普来推动我们。”
“我们不只是有一群伟大的球员，我们还有一群伟大的人，这一点非常重要。”
“我想我们都意识到，在每一场训练和比赛中，我们都必须提高，踢出精彩的足球，赢得比赛，因为我们想赢得更多的冠军。”
这位34岁的球员在2013年7月转会曼城，自那以后他已经为俱乐部出场273次，攻入23球，并送出25次助攻。