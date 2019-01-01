飞鸟承诺帮助罗德里在曼城成长：我会在那里支持他

这位34岁的伊蒂哈德的坚定支持者已经承诺将尽可能多的将他的知识传授并帮助这位在今年夏天来到的球员在他的第一个赛季安顿下来。

曼城中场费尔南蒂尼奥希望帮助罗德里在曼城成为一名巨星。

这位23岁的球员在夏天从马德里竞技转会而来，他的表现给瓜迪奥拉留下了深刻的印象。

面对十分看重团队精神的前巴塞罗那和拜仁慕尼黑的主教练，费尔南蒂尼奥希望看到西班牙国脚能在英格兰尽快站稳，并承诺尽他的能力以确保新球员找到在家的感觉。

“我们将密切合作，我会在那里为他提供他所需要的一切，当然他已经是一个我非常喜欢的优秀球员。”费尔南蒂尼奥在俱乐部官方网站上说。

“他在季前赛和英超联赛的头几场比赛中都表现得很好。”

“他很高，技术上很好，他会在这个赛季和未来给我们很多帮助。”

每周都要打比赛似乎符合这位前顿涅茨克矿工球员的现实，他认为自满是曼城整个赛季的敌人，因为他们正在追逐英超冠军的帽子戏法。

他说：“通常情况下，一旦达到目标，人的天性就是放松。”

“这对我们来说将是困难的，我们要让队员们保持清醒，继续前进。”

“我们必须在更衣室里深入挖掘，而不是仅仅依靠佩普来推动我们。”

“我们不只是有一群伟大的球员，我们还有一群伟大的人，这一点非常重要。”

“我想我们都意识到，在每一场训练和比赛中，我们都必须提高，踢出精彩的足球，赢得比赛，因为我们想赢得更多的冠军。”

这位34岁的球员在2013年7月转会曼城，自那以后他已经为俱乐部出场273次，攻入23球，并送出25次助攻。