飞行会晤密谈 埃梅里的命运是如何被决定的

解雇前枪手老板的决定是在周四晚上输给法兰克福之前做出的。

早在周四晚上欧罗巴联赛对阵法兰克福的比赛开始之前，埃梅里在阿森纳的命运就已经决定了。

解雇这名48岁教练的决定实际上是在几天前的大西洋的另一边，在阿森纳高层和老板斯坦·克伦克会谈后做出的。

在周六2-2战平南安普顿的比赛后，阿森纳球迷的嘘声一片。之后，足球俱乐部主席劳尔·桑莱希和总经理维纳伊·文卡特舍姆飞往美国会见克伦克和他的儿子乔什。

这次访问是预先安排好的，但是有关埃梅里的未来主导了讨论，桑莱希和文卡特舍姆建议解雇这名西班牙人。

克伦克斯一家到那时还一直支持埃梅里，然后他们同意了并决定解雇他。

但是当他们回到伦敦时，桑莱希和文卡特舍姆并没有通知埃梅里这个决定，相反，他被允许继续负责周四在酋长球场对阵法兰克福的比赛。

他最终是在周五早上的伦敦科尔尼被告知这一消息的，在不到12个小时之前，阿森纳被德甲球队以2-1击败，使得他们在各项赛中的不败纪录延长到了7场。

埃梅里像往常一样来到了俱乐部的训练中心，带队备战周日与诺维奇的赛前训练，但桑莱希找到了他，并在包括文卡特舍姆和技术总监埃杜列席的会议上告诉了他这个决定。

然后埃梅里离开去告诉了他的教练组，而桑莱希、文卡特舍姆和埃杜把所有一线队队员和工作人员都聚集在更衣室，告诉他们做出的改变。

球员们被告知永贝里将暂时担任这一职务，后者随后发表了简短的讲话，其中包括呼吁团结，然后带领球队开始他的首次训练。

不过，有些球员确实在训练前与埃梅里见了面，向他道别。据说西班牙人优雅而尊重地接受了这个决定。

与此同时，阿森纳现在将开始引进一名替代者——尽管消息来源坚称他们对永贝里充满信心，而他也得到了全队的充分尊重。

几位知名教练已经表示有兴趣接手埃梅里的工作，在最终敲定任命人选之前，他们将认真地整理出一份候选人名单。

然而，阿森纳意识到，一些顶级的候选人在赛季中可能很难完成谈判——永贝里可能会暂时留任，直到夏天才会被排除在外。