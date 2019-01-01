飘起来 林加德：在曼联和英格兰都要争夺冠军

这位26岁的球员在周四对阵阿斯塔纳的欧联杯比赛中打进了一粒漂亮的进球，他的进球荒终于有了一个令人满意的结局。

杰西·林加德在结束了10个月的进球荒后，感觉自己又回到了最佳状态。

在欧罗巴联赛阿斯塔纳的比赛中，林加德戴着队长袖标带领曼联的年轻球员们出战，然而他那漂亮的首开纪录并没有什么意义，他们还是在周四以1-2落败。

然而，随着压力的离开，这名26岁的球员现在把他的目标定得更高了——在俱乐部和国家队比赛中都拿奖杯。

他在接受记者采访时表示：“总是会有那种对位置的渴望和争夺，很明显，这取决于球队的状态，以及你在俱乐部的位置。所以，对我来说，关键是回到每个人都认识的杰西，回到我认识的杰西·林加德。”

“在球场上，在球场外，事情会影响到这些，但是心态是关键，信心是关键，信念是关键。我是一个喜欢进球、助攻的球员，对我来说，我需要回到那个状态，回到我的最佳状态，我感觉我正在缓慢但必然地回到那个状态。”

对林加德来说，奖杯才是最重要的，他现在的目标不止一个。

“对于俱乐部来说，我的雄心绝对是一座奖杯。”他补充道：“我们上赛季很努力，这个赛季我们开局不错。奖杯就在眼前，我们必须专注于赢得奖杯，通过举起奖杯来获得胜利的感觉。”

“对英格兰来说，欧洲杯是一个非常重要的赛事。这是在欧洲，在温布利有很多比赛，这是我们习惯的场地，所以球在我们的场地，我觉得我们可以在这场比赛中做得很好。曼联的任何比赛，我们都想赢得奖杯。欧罗巴联赛，我们想要赢得它，足总杯，联赛杯，我们想要尽可能多的奖杯。这取决于每个人的心态，我们在曼联有必胜的心态。这正是我们所期待的。”