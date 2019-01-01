飘起来 林加德：在曼联和英格兰都要争夺冠军
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杰西·林加德在结束了10个月的进球荒后，感觉自己又回到了最佳状态。
在欧罗巴联赛阿斯塔纳的比赛中，林加德戴着队长袖标带领曼联的年轻球员们出战，然而他那漂亮的首开纪录并没有什么意义，他们还是在周四以1-2落败。
然而，随着压力的离开，这名26岁的球员现在把他的目标定得更高了——在俱乐部和国家队比赛中都拿奖杯。
他在接受记者采访时表示：“总是会有那种对位置的渴望和争夺，很明显，这取决于球队的状态，以及你在俱乐部的位置。所以，对我来说，关键是回到每个人都认识的杰西，回到我认识的杰西·林加德。”
“在球场上，在球场外，事情会影响到这些，但是心态是关键，信心是关键，信念是关键。我是一个喜欢进球、助攻的球员，对我来说，我需要回到那个状态，回到我的最佳状态，我感觉我正在缓慢但必然地回到那个状态。”
对林加德来说，奖杯才是最重要的，他现在的目标不止一个。
“对于俱乐部来说，我的雄心绝对是一座奖杯。”他补充道：“我们上赛季很努力，这个赛季我们开局不错。奖杯就在眼前，我们必须专注于赢得奖杯，通过举起奖杯来获得胜利的感觉。”
“对英格兰来说，欧洲杯是一个非常重要的赛事。这是在欧洲，在温布利有很多比赛，这是我们习惯的场地，所以球在我们的场地，我觉得我们可以在这场比赛中做得很好。曼联的任何比赛，我们都想赢得奖杯。欧罗巴联赛，我们想要赢得它，足总杯，联赛杯，我们想要尽可能多的奖杯。这取决于每个人的心态，我们在曼联有必胜的心态。这正是我们所期待的。”