飘了 布鲁斯：胜利应该能让某些人闭嘴

喜鹊在周日的比赛中爆冷击败热刺，他们的主教练认为这应该会阻止对他们球队的批评，因为他们已经输了两场比赛。

史蒂夫·布鲁斯表示，他希望他的纽卡斯尔在周日的英超联赛中击败托特纳姆热刺后，能让批评他们的人闭嘴。

喜鹊在赛季开始时遭遇了背靠背的失利，布鲁斯和他的球队因此受到了攻击。

但是他们在周日晚上在托特纳姆热刺球场以1-0击败了上赛季的欧冠决赛球队，这要归功于若埃林顿的进球和球队整体英勇的防守表现。

布鲁斯说，这个结果和他的球队的表现将为他和他的球队在一个风雨交加的赛季中争取时间。

“我们需要一些勇气，谢天谢地，球员们从第一声哨响就有了勇气。”58岁的他告诉BBC体育：“我们已经尽力平息这场风波。希望这能让一些人闭嘴。在两场比赛之后，我很难接受这样的批评。我们不得不越过它。我希望这能给我们一点时间。这只是第一场胜利，但我们今天看到了一些精彩的表现。你唯一能做的就是证明为俱乐部踢球是有意义的。整个星期我们都在做这件事。”

今年夏天，若埃林顿以3500万英镑(4400万美元)的价格从霍芬海姆加盟，他接应阿特苏的助攻打入制胜球。

布鲁斯承认到目前为止他还没有充分利用这位巴西前锋的优势，但他也强调了让新人适应英格兰足球的困难。

布鲁斯说:“很多球员到这里才几个星期，要适应英超联赛需要时间。我很高兴若埃林顿今天进球了。我们今天让他打得更好了，这很管用，他会很高兴进球的。”

虽然他们的新9号确实进了一个球，但这对泰恩赛德的新面孔来说并不都是好消息。

边锋阿兰·圣-马克西曼今年夏天以1600万英镑(1900万美元)的价格从尼斯加盟，他在上半场受伤离场。