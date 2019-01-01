风波过后重返球场 扎卡表现得到埃梅里肯定

这名瑞士中场自10月对球迷爆发愤怒后首次首发。

乌奈·埃梅里赞扬了格拉尼特·扎卡在阿森纳主场1-2输给法兰克福的比赛中的表现。

这名瑞士中场自从10月在对阵水晶宫的比赛中被替换下场后第一次首发出场。虽然在比赛中他的脚踝受了伤，但他顽强坚持完成了90分钟比赛。

法兰克福在过去的三场比赛中都输了，最近的一场胜利是5-1大胜拜仁慕尼黑，这导致尼科·科瓦奇被德甲豪门解雇。

虽然埃梅里对周四的结果并不满意，但他对一名球员的表现印象深刻，有些人认为他再也不会为俱乐部踢球了。

“扎卡想继续踢球。”埃梅里告诉BT体育：“他今天的比赛很好，他帮助了球队。我很乐观，但我也很现实，我们输给了一个好对手。我们比上一场比赛有了进步，我们仍然是第一名，有机会晋级，但是我们错过了今晚的机会。”

“我们在上半场有了进步，我们有很多机会进球，但是我们没有抓住。下半场的前5到10分钟很好，但随后15分钟我们失去了控制，我们无法改变结果。我们试图扳回比分，但并没有创造任何进球的机会。”

只有少数的阿森纳球迷到场观看了比赛，酋长球场出现了大片的空座位。

前枪手后卫马丁·基翁说，球迷们已经用脚投票了，他们选择了远离，并抨击了埃梅里的换人。

“我们有一些伤病，我们需要换掉大卫·路易斯，然后我们在穆斯塔菲身上出现了问题，”埃梅里解释道。

“他们（球迷）帮助了球员，帮助了格拉尼特·扎卡。最后一刻，他们很生气。”

阿森纳仍然可以在12月12日与标准列日的比赛中获得F组的出线资格，一场胜利将让他们获得小组第一。