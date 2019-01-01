风气不好 贝戈维奇：只有足球会出现五万人骂裁判

这位波黑国脚受够了看台上如雨点般落下的辱骂，他不会带孩子们去看比赛。

伯恩茅斯门将阿斯米尔·贝戈维奇透露，他拒绝带孩子们去看足球比赛，因为在比赛日，这种恶毒的辱骂司空见惯。

32岁的贝戈维奇在过去的十年里，他花了大部分时间在英格兰足球上。

在斯托克城成名后，这位波黑国门在切尔西打了两个赛季的替补，之后转会到伯恩茅斯，争取了更多一线队出场机会。

但是，尽管他以足球为生，他承认，作为一名观众，他很难享受足球。

贝戈维奇向The Athletic解释说:“在大多数体育赛事中，不会有5万人骂裁判是个混蛋。这(对足球)是一件非常独特的事情。我看了所有其他的体育比赛，是的，有很多起哄。在足球运动中，有成千上万的人聚在一起叫一个人的名字。我觉得足球的气氛很糟糕。我不带孩子去比赛。我自己不会去看比赛，除非我有朋友可以看或支持，但即使这样，我也不会和球迷坐在一起。

“我有两个孩子。人们使用的语言，人们给予的辱骂；他们去看了一场比赛，我女儿问的问题是，‘爸爸，这个人为什么给你起名字?’当他们到了一定年龄时才会听到这些，我想，‘不。我不会再这样做了。’”

另一起震惊门将的事件是他的朋友、国家队队友希德·科拉希纳茨被试图劫车。

科拉希纳茨和梅苏特·厄齐尔7月在伦敦北部遭到武装侵略者的袭击，但没有受伤。

“这太令人震惊了。”贝戈维奇谈到这次袭击时：“你甚至不能再上街了。你开着你的车，你在背后看。我跟希德说过。他们不得不联系警察和保安。他们必须全天候监视。你不应该那么做。我不知道(一般来说)治疗虐待的方法是什么。这就像其中一个问题:‘我们如何治疗癌症?’我不知道。我们能改变比赛文化吗?我们能不辱骂裁判吗?”