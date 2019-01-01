风口浪尖 阿扎尔呼吁球迷团结起来反种族歧视

切尔西将于北京时间周三凌晨前往温布利大球场与热刺在联赛杯半决赛首回合中交锋，蓝军前锋阿扎尔呼吁双方球迷在比赛中树立良好的典范。

切尔西球迷因近期卷入一系列种族歧视事件而备受关注。

蓝军在12月份前往匈牙利客场挑战维迪奥顿的欧联杯赛事中，球迷在看台高喊针对热刺球迷的反犹太口号，遭到欧足联调查。

切尔西俱乐部对于任何形式的歧视都采取零容忍态度，俱乐部官员和球迷代表在上周进行会谈，他们希望在温布利球场挑战热刺时避免此类事情的再次发生。

“大家只需观看比赛、享受比赛就好。比赛的结果肯定有输有赢，但球迷们要尽量公正对待，”比利时前锋阿扎尔表示。

“我喜欢所有的球迷，热刺到客场比赛时，他们也有很多出色的球迷。我认为这会是一场精彩的比赛，我希望双方的球迷都享受这场比赛。”

“我也希望球迷们都尊重彼此。对我来说，那些唱侮辱和歧视歌曲的人，根本不是足球迷。”

“他们来到体育场只是为了坚持一些事情，我理解他们希望主队赢得比赛的心情，但是他们必须要公正平等。只需支持自己的球队，不要支持对手就可以了。”

阿扎尔认为，如果球员、球迷和媒体团结一致，那些侮辱性口号会在未来的足球比赛中消失殆尽。

“球员应该树立榜样，而球迷们也该做出表率。我希望切尔西球迷们成为世界上最优秀的球迷。我不希望看到有人抹黑切尔西球迷的形象，”阿扎尔补充说。

“不仅仅是切尔西球迷，这种现象在足球界经常发生，最近在意大利足坛也发生了这种事情。”

“我希望这些事情消失，但是这会很困难。如果所有的球员们、教练们和记者们团结起来，我们会一步步地改变一些事情。我希望人们记住的是比赛本身。”