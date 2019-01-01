风口浪尖 阿扎尔呼吁球迷团结起来反种族歧视
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切尔西球迷因近期卷入一系列种族歧视事件而备受关注。
蓝军在12月份前往匈牙利客场挑战维迪奥顿的欧联杯赛事中，球迷在看台高喊针对热刺球迷的反犹太口号，遭到欧足联调查。
切尔西俱乐部对于任何形式的歧视都采取零容忍态度，俱乐部官员和球迷代表在上周进行会谈，他们希望在温布利球场挑战热刺时避免此类事情的再次发生。
“大家只需观看比赛、享受比赛就好。比赛的结果肯定有输有赢，但球迷们要尽量公正对待，”比利时前锋阿扎尔表示。
“我喜欢所有的球迷，热刺到客场比赛时，他们也有很多出色的球迷。我认为这会是一场精彩的比赛，我希望双方的球迷都享受这场比赛。”
“我也希望球迷们都尊重彼此。对我来说，那些唱侮辱和歧视歌曲的人，根本不是足球迷。”
“他们来到体育场只是为了坚持一些事情，我理解他们希望主队赢得比赛的心情，但是他们必须要公正平等。只需支持自己的球队，不要支持对手就可以了。”
阿扎尔认为，如果球员、球迷和媒体团结一致，那些侮辱性口号会在未来的足球比赛中消失殆尽。
“球员应该树立榜样，而球迷们也该做出表率。我希望切尔西球迷们成为世界上最优秀的球迷。我不希望看到有人抹黑切尔西球迷的形象，”阿扎尔补充说。
“不仅仅是切尔西球迷，这种现象在足球界经常发生，最近在意大利足坛也发生了这种事情。”
“我希望这些事情消失，但是这会很困难。如果所有的球员们、教练们和记者们团结起来，我们会一步步地改变一些事情。我希望人们记住的是比赛本身。”