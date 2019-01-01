风光无限的利物浦还会在一月冬窗有所行动吗？

红军目前在英超联赛中排名第一，也进入到了欧冠16强，而且他们已经有了一个新球员。

现在利物浦队内的情况非常乐观。

欧冠冠军、世俱杯冠军，以及处于一个即将结束他们三十年来对英格兰联赛冠军的等待的美妙的位置，克洛普的红军不能要求2019年有一个更好的结局了。

但是2020年的安菲尔德将会发生什么呢？

在英超积分榜上遥遥领先，在即将到来的欧冠16强与马德里竞技的比赛中，利物浦将有很多机会在新的一年里为他们的奖杯锦上添花。“心理巨人”将有机会证明他们配得上这个标签。

克洛普一直坚持说他的阵容很难改进，因为他的队员们在体能、状态和稳定性方面都有很高的要求，但是红军的招募团队，由体育主管迈克尔·爱德华兹领导，总是愿意参与交易之中。

他们在夏天没有花很多钱，那么这种情况在一月份会改变吗？

可能的签约

我们知道至少会有一个新球员来到安菲尔德。

萨尔斯堡中场兼前锋南野拓実已经同意加盟，此前红军在他的合同中开出了725万英镑(940万美元)的合同。

南野拓実在欧冠小组赛对阵利物浦的两场比赛中给人留下了深刻的印象，他已经签下了一份4年半的合同，并将穿上18号球衣。他的处子秀将在1月5日足总杯第三轮对阵埃弗顿的比赛中上演。

“我们所知道的关于他的所有事情都非常适合我们，”克洛普谈到他的新援时说。“他的足球技术是最重要的，他在禁区的决策，他的速度，他想赢回球的渴望。反抗压制，他已经习惯了，因为萨尔斯堡和我们有相似的哲学。”

“长期来看，毫无疑问他会帮助我们，这是很清楚的。我期待着和他一起工作。”

另一方面，这个月的引援方面可能会相对平静。

克洛普暗示，德扬·洛夫伦、乔尔·马蒂普和法比尼奥即将回归，这将为他的后防和中场减缓压力，球队也不再需要短期签约。

利物浦在1月的第一个窗口期租借了一名中后卫，史蒂芬·考尔克，但是如果他们这次也有类似的举动，那将是一个惊喜。

可能的离开

可能的离队将会发生在租借球员身上，布鲁斯特和柯蒂斯·琼斯是主要的候选人。

布鲁斯特吸引了几乎整个英冠的兴趣，斯旺西尤其渴望签下这名19岁的前锋。利物浦对出借这位英格兰U21国脚的想法持开放态度，但只会租借给一家既能踢球又能培养他的俱乐部。

同样的事情也发生在琼斯身上，这位土生土长的少年本月早些时候在对阵伯恩茅斯的比赛中完成了他的英超处子秀。

作为U23的队长，18岁的他在过去12个月里的成长给人留下了深刻的印象，他渴望出去体验一下正规的高级足球。利兹联是理想的目的地之一，而普雷斯顿，米德尔斯堡和西布罗姆也给出了报价。

除了这两名球员，U23的阵容可能会有所调整，中场组合赫尔比·凯恩和佩德罗·基里维拉可能会引起人们的兴趣。凯恩上赛季被租借到唐卡斯特，可能在这个一月加盟赫尔城，在那里他将再次与前老板格兰特·麦卡恩会合。

与此同时，奇里韦拉应该拥有一些运气，因为他在去年一月转会到西班牙的埃斯特雷马杜拉的事情因为注册问题而变得糟糕。如果他要永久性地离开，这也不足为奇。

他们的首发

如果克洛普选择轮换的话，南野的到来无疑提供了新的选择，但是如果这个日本球星马上就自动成为首发，那将是一个惊喜。

他的全面性至少允许了体系的变化，可能是4-2-3-1或者4-4-2，但是如果利物浦要打一场关键的比赛，我们现在就可以猜到首发阵容了。

然而，看看纳比·凯塔或乔·戈麦斯等人能否在所有人都恢复健康的情况下保住自己的位置，将会是一件有趣的事情。

法比尼奥是一个确定的首发球员，但马蒂普和洛夫伦将有一个更大的任务。