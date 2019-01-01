颠沛流离 伊瓜因被告知可以在今夏离开尤文

前皇家马德里前锋已经被都灵俱乐部告知要在夏天寻找一个新的去处。

尤文图斯已经和前锋伊瓜因进行了沟通，他们已经不再需要他了，他可以在这个夏天离开俱乐部。

在切尔西决定不延长伊瓜因的租借合同或者永久签下他之后，阿根廷国脚已经在这个夏天回到了都灵。

本来他将在安联球场与萨里重聚，此前他曾在那不勒斯和切尔西与这位新任尤文主帅合作过。

但是随着克里斯蒂亚诺·罗纳尔多即将在2019-20赛季成为尤文的首发前锋后，加上国米球星毛罗·伊卡尔迪的转会也被提上了日程，够力足球称伊瓜因已经通过和他的随从的电话被告知他已经在球队的要求之外了。

在一系列新签入的球员以及签下伊卡尔迪可能带来的额外成本之后，尤文图斯高层渴望将他750万欧元的年薪从俱乐部的账上去掉。

拉姆塞和阿德里安·拉布比奥都是自由转会而来，与阿贾克斯后卫德里赫特的合同即将达成，荷兰国脚与尤文图斯即将签订了一份为期五年的合同后，每个赛季的收入将达到1200万欧元。

布冯也准备回到他12个月前离开的老东家，而这次他的薪水要低得多。

了解这笔交易的消息人士告诉够力足球，布冯将在周四接受体检，然后签署一份价值150万欧元外加奖金的一年合同。

如果伊瓜因在今年夏天离开，他将以9000万欧元的价格离开他在2016年夏天加盟的俱乐部，这在当时也是一笔破了意甲纪录的交易。

在上个赛季租借到AC米兰和切尔西之前，他已经为意大利冠军球队出场105次，攻入55粒进球。

有一家俱乐部对签下这名31岁的球员表现出了兴趣，那就是罗马，在卢卡·佩莱格里尼加盟尤文和莱昂纳多·斯皮纳佐拉转会罗马仕的谈判中，他们询问了伊瓜因的转会情况。

随着哲科成为国米的头号目标，罗马很有可能在今年夏天引进一名前锋，而尤文已经允许首都俱乐部直接与伊瓜因对话，如果他们希望签下他的话。

尤文仍然在寻找马里奥·曼祖基奇的买家，这名前拜仁慕尼黑球员在萨里的执教下不太可能有太多的机会。