频繁伤病加丑闻缠身 解密皇马为何放弃内马尔

皇马高层已经在现阶段排除了引进这位巴黎前锋的可能性，巴西人已不再是他们今夏的重要目标。

根据够力足球西班牙的皇马跟队记者Alberto Pinero的最新报道，因为内马尔最近惹上的强奸丑闻以及其他各种各样的因素，白衣军团已经降低了自己对这位巴西头牌的兴趣，而另一位巴黎圣日耳曼巨星姆巴佩则成为了他们主要需要确保的目标。

他从一位接近皇马的相关人士处得到了最新情报，巴西国脚不再是白衣军团引援的头号目标，尤其是已经有消息指出内马尔正谋划重回前东家——巴塞罗那。

早在内马尔还在巴西国内踢球的时候，他就一直是弗洛伦蒂诺渴望签下的球员，皇马甚至探索了各种各样得到他的可能性。不过现在，银河战舰已经确定将退出这项争夺战，他们将转换目标，今夏将注意力集中在诸如曼联中场博格巴等人身上。

齐达内的球队在这个转会窗口已经引进了多位大牌球星，比如阿扎尔、约维奇、小门迪以及罗德里戈等人，而接下来的一段时间，他们可能会先集中力量处理掉队内诸如马里亚诺、卢卡斯、纳乔等替补球员，然后再进行一些补强工作。

自登陆欧洲以来，内马尔与皇马之间一直绯闻不断，伯纳乌的意图也不难猜测，如果巴西人真的降临马德里，那么新的银河战舰就将再次扬帆起航。还有一点，那就是弗洛伦蒂诺本人正是内马尔的忠实粉丝。事实上，皇马已经在2013年和2017年两次错失了得到他的良机。

不过目前，皇马董事会几乎一致认同，内马尔不再适合这家顶级豪门了。白衣军团考虑了多种因素，最终选择了放弃，其中就包括球员高昂的转会费以及工资。

除了这些，他们对内马尔球场内外的情况也有颇多疑问。在加盟巴黎圣日耳曼的两个赛季中，巴西人确实有着出色的发挥，在58场比赛中攻入了51粒进球，不过赛季关键时刻频频受伤不得不让人对他的身体产生怀疑。

与此同时，另一球场内的因素也在影响着皇马高层，他们意识到如果在这个时间节点签下内马尔，这可能会影响他们购买另一位在法国首都踢球的顶级巨星——姆巴佩。

对皇马来说，姆巴佩可以说是他们的一个长远目标，这位20岁的世界杯新科冠军被美凌格们所认可，而他本人也有意前往伯纳乌效力，马德里方面肯定会在未来竭尽全力去签下他。

除了竞技方面，皇马此前渴望签下内马尔还有着商业方面的考虑，这位巴西巨星是当今足坛声望与吸金能力最强的球星之一，在他之上的足球明星仅有梅西、C罗等寥寥数人。

但在最近一两个赛季，内马尔卷入了诸多争论与丑闻中，世界杯假摔事件让他成为了媒体与球迷调侃的对象，而涉嫌强奸美女模特则让外界对他的风评跌入了谷底，这也影响到了他的商业价值，多家赞助商已经在近期宣布与他暂停合作。在皇马这样一家注重俱乐部形象与商业开发的俱乐部，对这样一位球员自然不会再像以前那么兴趣盎然。

考虑到上述因素，皇马决定现阶段不再追求巴西巨星也就不难理解了。不过他们依旧会关注事态的后续发展，而他们的所作所为则有可能会成为巴萨迎回这位前球员的推手。

皇马的主要竞争对手巴萨有很大可能会在今夏重新签下内马尔，尽管他们认为如果球员想要回归，就必须达到俱乐部制定的某些标准，其中包括了在公开场合承认离队加盟巴黎圣日耳曼是一个错误，降低自己的高额年薪并结束与加泰罗尼亚霸主的各种法律纠纷。

事实上，巴萨副主席也在周四公开表示内马尔确实想要回归诺坎普球场，尽管他也同时了这比交易尚没有进行到正式谈判阶段。