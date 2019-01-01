颇有微言 特尔施特根：我们回去必须好好谈谈

这位德国门将必须保持良好的状态，因为漏洞不断的巴萨后防可能会丢掉三分。

愤怒的特尔施特根表示，巴塞罗那在欧冠小组赛险胜布拉格斯拉维亚后，还有“一些事情要做”。

西甲领头羊在布拉格远远没有达到他们的最佳状态，他们的对手在90分钟内创造了无数的进球机会，他们应该感谢特尔施特根的努力。

“我们没有达到我们想要的水平，但谢天谢地我们得到了三分，这是最重要的。”特尔施特根告诉Movistar Plus：“有必要谈谈一些事情。我们必须内部解决，我不会在这里说，但有一些东西需要改进——有好些事情。”

这名27岁的球员本赛季对巴萨来说是一个重要的人物，他的球队尽管在夏季花重金得到了格里兹曼和德容，但仍难以找到最佳状态。

当被问及他是否认为巴尔韦德在当晚犯了战术错误时，特尔施特根没有明确表态：“这也是一个内部问题，我不想在这里说。我想先和那些在场上的人谈谈。”

“下半场一有机会，他们就进球了。这不该发生在我们身上，我很孤独。他没有做什么特别的事，他接到传球，球就在门前。我们有需要改进的地方，技术上我们还没有回到百分百的状态。这就是比赛中发生的事情。

“就我个人而言，我一直都想在这个水平。如果我能帮助球队，那就更好了。在上半场我们的位置不太好，对方获得了致命机会，但是这些都是可能发生的事情。我们想保持优势，因为我们面对的是一个困难的小组。我们领先，我们想赢得下一场比赛，再领先一点点。”

尽管这可能并不令人信服，但这场胜利让巴萨在各项赛事的取得六连胜。