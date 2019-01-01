领先10分又怎样 巴尔韦德拒将皇马排除出争冠行列

尽管目前巴萨还在不断拉大与后面球队的分差，但巴尔韦德仍不愿意排除皇马以及其他球队争冠的可能性。

巴萨主帅巴尔韦德发出警告，尽管现在皇马仅仅处在第5位，与榜首的巴萨相差10分，但这并不意味着这位老对手已经无缘联赛冠军的争夺。

周末与赫塔菲的比赛，梅西和苏亚雷斯帮助巴萨在上半场迅速掌握了局面。尽管马塔为赫塔菲扳回一城，但仍难从领头羊手中抢得一份。

巴尔韦德在诺坎普的未来依旧没有定论，但成绩显然能够成为决定他去留的关键因素。对于捍卫联赛冠军荣誉，巴尔韦德的态度非常谨慎。

西班牙人告诉记者：“这是一场硬仗，我们也知道会是这样。我们经受住了考验，得到了比跟在我们后面的球队更多的分数。”

“对我们而言，最关键的是全神贯注。赫塔菲是很强的对手，带给我们很大压力。我们必须认清，他们同样也有不少机会。”

目前赫塔菲在联赛积分榜中排名第7，仅落后第5位的皇马5分。这样的实力也得到了巴尔韦德的认可。

“赫塔菲对于巴萨以及其他球队来说，都是一个很难对付的对手，他们一直在争取第二个进球，他们是很努力，又很难缠的球队，就像积分榜反映的那样。”

“我对于其他比赛的结果不是很清楚，我认为无论我们领先多少，永远不要把包括皇马在内的其他球队视为出局。”