顽强的蒂尔尼将是酋长球场的新发现

现在是时候让这位22岁的球员证明凯尔特人很多人多年来一直在说的:他可以成为世界上最好的左后卫之一。

5月27日,2017年在下午5点左右，阿伯丁球迷难以置信地看着蒂尔尼冲上了汉普登体育场的台阶，并仍然穿着全套配备——球鞋以及其他一切——仅仅在90分钟前，他因一次难堪撞击被送往了医院，血从他的嘴巴和面部严重受伤。

然而，这并不足以阻止这位仍在服用止痛药的后卫及时跑回场内，加入庆祝活动。在汤姆•罗奇克(Tom Rogic)的最后时刻的进球后，他们举起了苏格兰杯(Scottish Cup)。

“摔断下巴也值得！”赛后，他在推特上写道，亲眼目睹了他对成功的渴望，我们很容易相信他是认真的。

如果阿森纳最终能弥补他们缺乏个性和必胜的愿望，那么在蒂尔尼身上他们至少找到了解药。

这位苏格兰左后卫踢球的态度就像一个真正热爱踢球的人，他从比赛中获得殊荣颇多的职业生涯也不过只是快乐的一个副产品。

随着康纳·麦格雷戈的职业生涯接近巅峰，是时候证明凯尔特公园周围的许多人多年来一直在说的话了：他可以成为世界上最好的球员之一。

“在我执教的头两天，我就看出他将成为一名顶级球员，”当时的主教练布兰登·罗杰斯在2017年这样评价他。“和很多年轻球员一起工作，看着他们成长为顶级球星，这是毫无疑问的。”

然而，凯尔特人已经迅速确定他们不会轻易放弃他们几代人以来最好的青训产品。

这位22岁的球员，在他蓬勃发展的职业生涯中已经在整个后防线上表现出色，苏格兰冠军对他的估价为2500万英镑(3100万美元)，但尽管枪手愿意支付这笔费用，但这笔钱的结构还没有得到球队的批准。

在最近看到其他资产以相对温和的方式离开,尤其是以1300万英镑转会去到到南安普顿的范戴克，俱乐部将在年轻人身上可能采取强硬态度——去在去年联赛上影响力出众的国家队成员安迪·罗伯森的身价。

事实上，蒂尔尼在他年轻的职业生涯中是如此的强大，在苏格兰有一场关于谁是更好的球员的真实的辩论。

78次代表利物浦出场，并获得过欧冠冠军，毫无疑问，罗伯逊，这位前凯尔特人青年队的球员，正在赢得这场争论的胜利，但是在不久的将来，出生于曼彻斯特的蒂尔尼肯定会有机会在英格兰顶级联赛中做出回应。

考虑到他们的位置和背景，这俩人之间的比较是不可避免的，但尽管他们都是现代意义上的进攻型边后卫，他们的实力却各不相同。

罗伯逊是偏重进攻的球员,他的传中和前进的速度表现惊人,但蒂尔尼可以说更偏重防守,以他如此年轻的年级却有着优秀的阅读比赛的能力,可以扮演多种角色,包括出人意料地在高空防守实力，尽管他只有6英尺的身高(1.83米)。

凯尔特人也是一个出色的引擎，在上赛季使用的是3-4-3阵型，类似于埃梅里在酋长球场经常使用的阵型，让他可以在一场又一场比赛中不停地来回穿梭。

在2017年初至2018年底的两年时间里，他几乎参加了所有的比赛。2018年底，他因臀部受伤错过了上个赛季的大部分比赛。

然而，让阿森纳成为年轻苏格兰人的完美选择的不仅仅是体制。传统上，枪手是一支在英超拥有大量控球权的球队，就像凯尔特人在苏格兰统治比赛一样。

他的态度，虽然，是可以使他在酋长球场成为顶级球员的重要因素。

“他有着令人难以置信的决心，一种老派的决心，”罗杰斯说。“他活得很好，他不喝酒，也不做傻事。他每天都像条狗一样训练。他热爱拼搏和奔跑，也好斗。他是个可爱的男孩。”

“在现代足球中，有些球员热爱足球，但不一定热爱他们效力的俱乐部。他却是那一小簇人群中的一员，一个非常热爱足球，他热爱凯尔特人。”

不过，为了他事业的发展，现在是时候继续前进了。他在苏格兰遇到了玻璃天花板，尽管毫无疑问，他会很乐意在格拉斯哥东区踢完他的职业生涯，但如果他想在比赛中发挥自己的潜力，但现在是时候离开了。”

要想引诱他离开，还需要一个很好的条件。

从少年时期就是凯尔特人球迷，然后在7岁就加入了俱乐部后。2012年巴塞罗那在帕克黑德球场被击败的那个著名夜晚，他还是一名球童。

诚然，他首先是俱乐部的支持者，其次才是球员——但你仍然可以指望他愿意为阿森纳的事业流血。这只是他的方式。