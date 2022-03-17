顶级的利物浦缩小榜首分差 客胜阿森纳取得英超九连胜

从紧张到拍胸脯庆祝，利物浦只用了十几分钟的时间。

红军的无情脚步继续迈进，英超冠军争夺战现在被他们紧紧握在手中，球队今天完成了本周早些时候曼城无法完成的事，那就是在伦敦赢下一场紧张激烈的比赛。

客场2-0击败阿森纳让利物浦在积分榜上仅落后曼城1分，现在一切都指向下个月两队在伊蒂哈德球场的直接交锋，这可能会是一场决定冠军走势的比赛。

在这样的夜晚，争冠的势头可能发生巨大改变。在曼城被水晶宫逼平后，克洛普的球队知道他们需要抓住机会，他们也确实做到了。

现在红军已经英超九连胜，从七周前的少赛一轮落后14分，猛追到如今场次相同，只差1分。

本场比赛开场45分钟，利物浦表现一般，下半场蒂亚戈传球失误，看起来红军将为自己挥霍机会而付出代价。但当你拥有最好的门将，你就总是有机会，阿利森如此前多次做的那样，在球队需要他的时候挺身而出。

他封锁住了拉卡泽特的去路，当球被传给厄德高时，阿利森伸展开身体，把这位挪威中场的射门扑出。突然之间，作客的利物浦有了喘息的机会。

几分钟后，蒂亚戈将功补过，用一记完美的传球找到若塔，助攻他首开记录。这位葡萄牙人近6场比赛已打进8球，近3次客场挑战阿森纳已打进5球。

进球后若塔立即被换下，克洛普换上了菲尔米诺和萨拉赫，两人立即造成了影响，菲尔米诺的逼抢给萨拉赫创造了一次机会，可惜埃及球星没有把握住。

随后，罗伯逊左路传中，菲尔米诺破门，进球后菲尔米诺跑向兴奋的客场球迷区，跳到球迷堆里庆祝，从未有一张黄牌能让人感觉如此美妙。

他知道这个进球有多重要，利物浦也知道这场胜利有多重要。

最终利物浦轻松拿下了比赛，终场哨声响起时，酋长球场已经空了一半的座位。

阿森纳此前或许状态出色，本场比赛他们也尽力尝试了，但前四和顶级之间还是有差距的，而利物浦就是顶级的。

如果利物浦能够继续保持下去，那么明年五月，他们将会有机会捧起英超冠军奖杯。