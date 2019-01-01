顶级巨星潜质！前队友兼室友：他未来有能力效力巴萨皇马

这位切尔西的后起之秀两年前租借效力荷甲期间曾给自己的两位队友留下了深刻印象，在他们看来，芒特的快速进步根本不足为奇。

切尔西新星梅森·芒特在斯坦福桥的第一个赛季就一举成为了一线队中的佼佼者，这位球星的两位维斯特前队友父亲他的进步并不感到意外，并认为他有能力在未来为巴萨或皇马效力。

上赛季，芒特被租借至英冠的德比郡，而在2017-18赛季，他则效力于荷甲的维斯特，并在32场联赛斩获14球9助攻。

当时与他同住的两位球员是米歇尔·范博根和托马斯·布伦斯，直到现在，他们仍然很佩服这位20岁的年轻人。

目前已加盟海伦芬的范博根认为芒特有能力为两大西甲豪门——巴萨和皇马效力，这一点毋庸置疑。

他对NOS表示： “正是因为有了芒特，我看切尔西比赛的频率才变得更高了 。”

“他在斯坦福桥得到了机会并将其抓住，并且还敲开了国家队的大门，不过这一切并没有让我感到惊讶。”

“芒特绝对能够成为顶级球员，他将在英超联赛中完全成长，我觉得他最终将加盟巴塞罗那或者皇家马德里，我认为他会非常适合那里。”

目前被维斯特租借至兹沃勒的布伦斯曾因这位后起之秀而度过了一段痛苦的经历，在那时他不得不为这位新晋英格兰国脚让出位置。

但是，这一切并没有让他怀恨在心，相反，他毫不吝啬地对芒特的脚下技术和能力进行了称赞。

“比如说，芒特可以透过对方的防守球员，将球传给自己的队友。这一切看起来很简单，但事实并非如此。通过这样的表现，他让自己变得与众不同。”

“出场时间被他挤压，那个时候当然感到很失望，但考虑到他的成长，这并非完全不合逻辑。他总是能想出一些很棒的东西，并一步步地在维斯特留下属于自己的印记。”

在回到英格兰之后，芒特的表现依旧突出和让人印象深刻，现在的他正故地重游，在荷兰参加切尔西与阿贾克斯的欧冠对决。

切尔西主帅兰帕德一早就意识到这位小将的天赋，并在2018年夏天被认命为德比郡主帅后，迅速采取行动从老东家将其租借而来。

在“公羊”闯入英冠附加赛决赛之前，芒特就一直在扮演核心角色，但可惜的是，最终他们2比1被阿斯顿维拉淘汰出局，无缘本赛季的英超席位。

如果德比郡获胜，而兰帕德依旧是他们的主帅，这位小将的未来可能会和现在不同，不过在萨里离开切尔西转投尤文图斯的情况下，兰帕德重回回到西伦敦，再次为切尔西效力。

在接手蓝军之后，兰帕德继续信任自己的这位爱徒，并安排他在赛季揭幕战以首发的身份完成了首秀。

截至目前，芒特已经在自己的9次英超出场中打入了4粒进球，并在本月初英格兰对阵捷克的国家队比赛中上演了三狮军团首秀，而后，他又在6比0战胜保加利亚的比赛中得到了替补登场的机会。