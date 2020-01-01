顶替苏亚雷斯 里瓦尔多：卡瓦尼对巴萨来说会很棒

这位红蓝军团的传奇人物认为一名高产的乌拉圭前锋可能是西甲冠军的答案，他们正在寻找新的射手。

里瓦尔多说，在路易斯·苏亚雷斯因伤无缘上场的情况下，卡瓦尼将会是“巴塞罗那进攻的一个巨大进步”。

里瓦尔多认为巴塞罗那应该认真考虑一下转会事宜，这位诺坎普的传奇告诉Betfair：“既然苏亚雷斯要离开很长一段时间，那么卡瓦尼将会是巴萨进攻的一大进步。”

“毕竟，卡瓦尼是一个在欧洲顶级联赛中总能进球的前锋。在他的情况下，他似乎真的很接近离开巴黎圣日耳曼，这将是一个非常好的机会。”

虽然卡瓦尼可能会出现在巴塞罗那的考虑范围内，但他们还有很多其他的选择可以考虑。

有人建议对阿森纳的高产射手加蓬前锋奥巴梅扬进行突然袭击。

瓦伦西亚将在本周末主场迎战巴萨，球队球星罗德里戈·莫雷诺将是加泰罗尼亚人密切关注的球员。

里瓦尔多认为罗德里戈对他的前东家来说可能是一个精明的补充的球员，这位世界杯冠军补充道：“他是西甲最好的射手之一，也是瓦伦西亚的关键球员。我认为谈判不会很容易，它会加强一个直接的对手。他们得花很多钱才能签下他。”

西班牙国脚罗德里戈本赛季在所有比赛中只进了4球，但上个赛季他进了14球，2017-18赛季打进19球。