顶替穆斯塔菲 阿森纳锁定乌姆蒂蒂和基恩

穆斯塔菲本赛季表现糟糕透顶，阿森纳主帅埃梅里希望今夏能引入高水平新援取而代之。

据《每日邮报》消息，阿森纳打算今夏抛售状态糟糕的穆斯塔菲套取资金，并斥巨资引进一名新的主力中卫。

27岁的穆斯塔菲本赛季的发挥令主帅埃梅里深感失望，他在上周末枪手主场不敌水晶宫的比赛中失误连连，堪称是本赛季的缩影，他也因此在昨晚作客不敌狼队的比赛中被科斯切尔尼取代了其主力位置。

由于埃梅里今夏的基本转会预算只有区区4千万镑，想要引进中卫新援必须得先抛售队内的边缘球员以及弃将。此前，穆斯塔菲已经被传进入了埃梅里的7人清洗大名单。

据了解，埃梅里锁定巴萨中卫乌姆蒂蒂作为中卫引援计划中的主要目标之一，这位25岁世界杯冠军成员有可能因为阿贾克斯中卫德里赫特登陆诺坎普球场而选择在今夏离开。

另一方面，阿森纳也持续考察埃弗顿的迈克尔-基恩，这位26岁本土国脚近期表现十分可靠，先后帮助球队面对利物浦、西汉姆、切尔西以及曼联时力保城门不失。

阿森纳目前排名联赛第五，在还剩3轮的情况下暂时落后第四名切尔西1分，仍有可能获得下赛季欧冠的参赛资格。如果能成功通过锁定联赛前四或者赢得欧联杯冠军取得欧冠门票，阿森纳今夏的转会预算将会大大提高，不过穆斯塔菲还是很可能难逃被甩卖的命运。