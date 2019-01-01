韦世豪：后悔太早回国 与日韩同龄球员差距巨大

正在卡塔尔备战2019亚洲杯的北京国安前锋韦世豪日前接受了媒体采访，在此期间他谈到了集训、留洋等话题。

日前知名中国媒体《五星体育》放出了对北京国安年轻边锋韦世豪的专访，在此期间，这位正在卡塔尔备战2019年亚洲杯的小伙子谈到了许多有关集训、留洋以及与日韩同龄球员对比的问题。

记者：海口集训你是最早来的，为什么提前两天就到了？

韦世豪：把态度表现出来，因为淘汰的话肯定先淘汰我们几个小孩。

记者：近期热身赛里皮惯用的锋线组合是武磊和郜林，怎么和他们竞争？

韦世豪：不知道正赛会打什么阵型，双前锋或三前锋；于汉超、于大宝也很有竞争力。

记者：本赛季你在国安出场的次数并不多。

韦世豪：刚开始还行，后来出场机会越来越少，今年表现很糟糕。

记者：中超出场不多里皮还是召你进国足，感觉教练看重你什么？

韦世豪：从年初到现在跟了他一年，也是他提拔我到国家队，他对我很严格，训练时5次打门，前4脚全进最后射失就骂我，队友也说对我太严；这就是世界名帅该有的样子吧，他需要每脚球都做到最好，里皮可能还是觉得我有特点吧，个人能力相比他们来说特点更鲜明一点吧，个人能力更强一点。

记者：首次打亚洲杯自己的目标是什么？

韦世豪：能踢亚洲杯就是最大目标，包括未来国家队的生涯，经验积累，见过大场面的积累，对自己还是特别特别有用的。

记者：外界都叫你“大场面先生”，你怎么看？

韦世豪：U19那会儿还在国外踢球，一到国家队状态就特好；到国家队能踢自己更熟悉的位置，国安没有边锋嘛，都是前锋。

记者：球迷眼中你是暴脾气，国家队里怎么跟老大哥相处？

韦世豪：相处特别好，爱跟他们开玩笑，性格就是这样吧，训练时抢圈该铲他们还得铲。

记者：亚洲杯后，郑智为代表的一批老将就要退役了，你怎么看国足的新老交替？

韦世豪：日本23人大名单，香川真司刚29岁就进不去了，冈崎慎司32岁也去不了了，新老交替是很正常的问题，都是为了下届世界杯准备。

记者：现在是不是后悔当初回来太早了？

韦世豪：最后悔的就是当年在国外应该再咬一咬，还想再出去看一看。

记者：亚足联评2019最值得期待的新星，你是国足中唯一代表，你怎么看？

韦世豪：可能因为亚运会或亚锦赛吧，但现在跟日韩球员一比我们差距特别大，日本堂安律曼城都要买他了，还是得多和他们踢比赛看看他们什么水平，包括我们一批的南野拓实已经在萨尔茨堡红牛站住了，还有黄喜灿。

记者：从日韩球员身上有什么可以借鉴的地方？

韦世豪：现在已经完全比不了了，跟他们那些年轻球员，特别羡慕，孙兴慜15、16岁就已经在海外踢球了，我要是早几年出去情况可能不一样；太多中国留洋球员是在浑水摸鱼，真的，有一大波海外球员现在，纯粹为了出国而出国。

记者：怎么看国足亚洲杯前景，四强，有多难？

韦世豪：全力踢呗，走一步看一步吧；中国在亚洲也不会太惧怕别的队，日韩稍微高大家一档，别的球队水平也都差不多。

韦世豪的这些回答充分证明了自己的成长，要知道在去年早些时候的采访中，这位北京国安边锋曾表示自己回国一方面是因为感觉自己能力和身体不足，再也无法踢出来，梦想被现实所击败，另一方面则是因为对比国外，中超挣钱更多也更容易。

素有“国青C罗”之称的韦世豪曾在葡萄牙留洋多年，先后效力过博阿维斯塔、费伦斯以及莱雄伊俱乐部，不过均没有取得太大的成功。