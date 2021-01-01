面对瓜式曼城 波切蒂诺应该驯服个性十足的内马尔吗?

巴西人不愿意回防，但是巴黎圣日耳曼的新教练仍然可以在他的宏伟战术计划中为这位超级明星前锋找到一个关键角色。

“瓜迪奥拉开始了他的哲学家生涯。我几乎没在听。我为什么要听呢?这是关于血、汗、泪之类的高级废话。”

——兹拉坦·伊布拉希莫维奇《我是兹拉坦》

波切蒂诺在巴黎圣日耳曼的头几个月表现出了巨大的潜力，但自从2月被任命以来，他在训练场上的时间很少，战术上的凝聚力在很大程度上是换帅后的反弹。

无论这周欧冠的输赢，都面临着挑战，最明显的是如何将两种截然相反的观点结合在一起；如何将波切蒂诺要求极高的集体战术体系与巴黎圣日耳曼的超级巨星和终极个人主义相结合。

巴黎圣日耳曼的一切都必须为内马尔打造，必须围绕这位天才打转，他在巴黎的出现是卡塔尔体育投资公司时代的标志。到目前为止，这对俱乐部和球员来说都是完美的契合，他对巴黎圣日耳曼的象征意义让内马尔获得了前所未闻的自由。

但是，如果波切蒂诺想知道如何最终将内马尔这样的球员整合到一个完善的战术体系中，他可以从周三晚上坐在对面教练席上的那个人那里学到一些东西。

瓜迪奥拉和伊布拉希莫维奇的糟糕关系以他们在六个月内仅仅交谈了两次而臭名昭著地结束了，在这段时间里，这位前锋的状态严重下降，在他为巴塞罗那效力一个赛季后离开。他的足球风格和他的态度，根本不符合瓜迪奥拉在诺坎普的努力。

与波切蒂诺和内马尔的比较并不直接，这不仅是因为，在当前的情况下，球员有更大的权力。

了解内马尔的人都说他勤奋、谦逊，而波切蒂诺则以他的热情而闻名——这与瓜迪奥拉安静的紧张形成了鲜明的对比。

尽管如此，内马尔在巴黎的这段时间却没有表现出多少为球队效力的兴趣，每年都传出转会传闻。这个问题肯定会决定波切蒂诺在巴黎圣日耳曼的任期。

在最初的几个月里——当这位前托特纳姆热刺教练开始把注意力从图赫尔更加保守的控球转向更加垂直、直接和猛烈的战术哲学时——迹象并不特别好。内马尔在为波切蒂诺效力的12场比赛中攻入5球，与波切蒂诺上任前的12场10球形成对比。

这在一定程度上是因为波切蒂诺创造了不同的进攻线，而内马尔还没有适应。这位新教练把他的边后卫放置得比图赫尔高得多，拉长了场地以鼓励中路的传球，这意味着内马尔现在在中路被攻击手包围着。

以前，他在左中场有更简单的选择——一个重叠的边后卫，一个前锋——而现在有四五名球员在中路旋转，而边路的选择很大程度上是封闭的。

这是与图赫尔时代的唯一真正区别：前者从后面慢慢建造；后者想要的是穿透式垂直足球，而边后卫的位置决定了球队其他队员的互动。

到目前为止，波切蒂诺做出的让步比内马尔更多，尤其是因为姆巴佩提出了一个次要的、内马尔式的难题。

在欧冠比赛中，他使用了一个4-4-2的阵型，在对阵拜仁慕尼黑的比赛中稳守，然后利用内马尔和姆巴佩进行反击，这与波切蒂诺的核心战术理念大相径庭。

显然，他意识到，要想激活两名彻底的攻击者——这两名攻击者都不会紧逼或严格遵守指令——需要更安全的防守阵型。

这种阵型在很长一段时间内都起作用，不过很明显，在两场比赛中，阵型随着比赛的进行而变形：四后卫往后退，双前锋没了兴致，拉开了一个巨大的距离，拜仁本可以创造更好的机会。

巴黎圣日耳曼很可能会对曼城采取类似的战术，这是一支比足球史上任何一支球队都更有纪律性、更自动化、更不散漫的球队。

有时候，瓜迪奥拉的曼城就像一群默默无闻的无人驾驶飞机，他们的节奏如此完美，以至于抹去了所有个人魅力的感觉。波切蒂诺可能永远不会想要走得这么远，但在阿根廷人刚进入法国的时候，这是一个有趣的比较点。

瓜迪奥拉根本应付不了伊布这样的球员。但这可能是因为他已经有了一个特立独行的球员，一个拒绝适应体系的球员。也许波切蒂诺应该从本周的对手那里吸取教训，忘记伊布的影响，而是去看梅西在瓜迪奥拉手下的录像。

这证明了对立的张力可以创造魔法；这种超结构化的控球和短暂的天赋可以抑制彼此的过激行为。瓜迪奥拉从来没有试图让梅西成为一个高压逼抢者，当然也从来没有告诉他在哪里踢球，而是确保他的微调系统不断地适应在10号周围。

一个球员的行为可以是集体和个人的共生关系。球队的结构因为不断的适应而得到加强——从一个进攻者那里产生连锁反应，让他们保持警觉——而明星球员的高质量时刻则更加出人意料，在长时间有节奏的足球比赛后让对手措手不及。

这是波切蒂诺面临的任务，他不像瓜迪奥拉那样是一个极端的集体足球倡导者，但他是一个要求很高的战术家，他必须找到一种方法来配合比赛中伟大的自由精神。

波切蒂诺的诱惑将是驯服内马尔，激励他为他人努力工作，并锤炼一股破坏体系的力量。但那些即兴发挥，那些不可预知的闪避，如果隐藏起来，并在一个未经训练的人看来试图限制它们的结构中蓬勃发展，实际上会更加有力。