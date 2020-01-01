非黑即白 穆里尼奥：门线技术不会像VAR一样出错

托特纳姆热刺未能打破僵局，但英超联赛也并非没有戏剧性的时刻。

在热刺0-0战平沃特福德后，穆里尼奥几乎不加掩饰地抨击了视频助理裁判，称“门线技术不会犯VAR那样的错误”。

在保罗·加扎尼加扑出特洛伊·迪尼的点球后，热刺很幸运地离开了维卡雷奇路，拿到了分数，但是客队在下半场最后时刻几乎把球踢过了沃特福德门线。

微小的差距往往决定了足球比赛的胜负，同时引进了技术手段来减少裁判的失误，但穆里尼奥对比赛的执法能力却不以为然，即使加上VAR的额外帮助。

“就是这样。”热刺主教练在谈到一次险些越过球门线的机会时说：“我知道它只有几毫米，但门线技术不会犯VAR那样的错误，所以我们必须承认，它不是一个进球。”

“有各种各样的决定，但我把它留给专家，留给裁判的专家去做。我宁愿不说比我说过的更多的话。”

“托特纳姆热刺的表现，撇开裁判和VAR的决定不谈，因为我不喜欢评论，托特纳姆热刺的表现很好。一开始我们做得很好，但几分钟后我们就陷入了危险的境地。”

“我们在上半场非常有统治力，直到他们有了他们一直有的东西，那就是他们开始赢得更多的二点球，他们把长传送到禁区里，他们有一两个传中，一两个定位球。我们不可能总是占主导地位。”

“在下半场，我认为比赛是五五开，我们不像上半场那样有统治力。我们在最后时刻尝试了用热德松带来更多的活力和深度，从埃里克森那里得到更多的视野和更多的质量。”

“就像你说的，我们差两毫米就赢得比赛了。”

在主力中锋哈里·凯恩缺阵的情况下，穆里尼奥详细地描述了他的战术，试图在缺少火力的情况下战胜顽强的沃特福德。

“转会窗口是敞开的。”他谈到可能在一月份签下一名前锋：“这可能发生，也可能不会发生。对我来说最重要的是，再次强调，团队中有很多积极的东西，良好的竞争态度。我们到这里时，没有了后卫线的一部分。

“我们没有一个防守中场。温克斯是一名链接球员，而德里·阿里是一名进攻球员，还有洛塞尔索、卢卡斯、孙兴慜，我们也没有射手。”

“我们没有防守型中场球员，所以我们试图控制方向，控制控球，在他们身后，在防线之间，在一些区域用有实力的球员制造威胁，我们有很多机会在进攻三区创造机会。”

“防守上我们做得很好。我们的处境很困难，因为，就像我过去常说的，不可能把球顶在空中。他们打长传，我们不得不适应。我不认为托特纳姆热刺是——或者曾经是——一支非常善于适应这种足球的球队。”

“后面的小伙子们，维尔通亨、阿尔德韦雷尔德、奥里耶、坦甘加，他们为球队做了很好的工作。我们赢了很多二点球，所以我们在这场困难的比赛中感觉很舒服。”