非洲首富丹格特暗示2021年收购阿森纳球队

非洲首富已经表达了接管酋长球场的愿望，但是目前他仍然专注于打造他的公司。

尼日利亚商人阿利科·丹格特暗示，如果他的公司能按时完成一些价值数十亿美元的项目，他可能会在2021年收购阿森纳。

现年62岁的他在1981年创立了丹格特集团，这是西非最大的企业集团。丹格特集团的业务范围涉及糖、水泥、大米、面粉和渔业等多种消费品的制造和生产。

丹格特拥有超过85亿英镑(110亿美元)的净资产，过去曾与收购为克伦克体育娱乐公司所有的阿森纳的密切相关。

克伦克是酋长球队的大股东，但丹格特可能会在明年买下他的股份。丹格特他的公司旗下的世界上最大的单列车炼油厂将于今年晚些时候在拉各斯州的莱基开始投产。

这位非洲首富目前正专注于这个商业项目，但他说，他计划在丹格特炼油厂完工后收购阿森纳。

丹格特在接受采访时表示：“是的，我希望有一天能买下这个团队，但我一直在说，我们有价值200亿美元(150亿英镑)的项目，这才是我真正想要专注的。”

“我正在努力完成公司的建设，然后，在我们完成之后，也许在2021年的某个时候，我们可以着手。”

“我现在不打算购买阿森纳，等我完成所有这些项目后再会开始，因为我想让公司更上一层楼。”

枪手目前正处在一个过渡时期，2019- 2020赛季由于教练席的重大变化而被打乱。

去年11月，埃梅里在担任一线队主教练仅一年多后被解职，他的助理弗雷迪·永贝里被要求暂时担任主教练。

阿森纳在任命埃梅里的永久继任者之前花了一些时间，最终确定曼城二号人物米克尔·阿尔特塔是带领俱乐部前进的合适人选。

这位前枪手队长于12月20日在酋长球场签署了一份为期三年半的合同，他的任命受到了球迷和专家的广泛欢迎。

阿森纳在阿尔特塔的带领下赢得了过去三场比赛中的两场，下星期六他们将在主场迎战谢菲尔德联队。

这支北伦敦的球队目前在联赛中排名第十，落后第四名的切尔西11分。