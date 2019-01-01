非洲杯失意 雷纳德宣布辞去摩洛哥主教练一职

这位50岁的教练说，他对摩洛哥在埃及非洲杯上早早淘汰出局前，在他的领导下取得的进步感到骄傲。

在执教摩洛哥队三年半之后，赫夫·雷纳德宣布辞职。

摩洛哥皇家足球联盟本周早些时候否认了有关法国人辞职的报道，但雷纳德周日在社交媒体上证实他已离职。

现年50岁的他于2016年2月接手了摩洛哥国家队，并带领他们参加了2018年俄罗斯世界杯，那是他们20年来首次晋级世界杯。

在执教生涯中，雷纳德带领赞比亚和科特迪瓦双双获得国非洲国家杯(Africa Cup of Nations)的冠军，他在摩洛哥的执教生涯也有了一个成功的开端，人们对他在今年埃及非洲上的表现寄予厚望。

但是，摩洛哥的表现令人失望，在16强的比赛中，摩洛哥在令人震惊的情况下被淘汰出局——1-1战平后，在点球大战中以4-1的比分输给了贝宁。

尽管结局悲惨，雷纳德在结束了“漫长而美好的篇章”后，对摩洛哥表示感谢。

他在社交媒体上发表的一份声明中写道：“对我来说，摩洛哥永远是一个充满了无以伦比的情感的国家。”

“这是一段伟大的冒险，也是团队的发展的重要旅程，从2016年的第81位(在国际足联排名)到今天，在整个国民和摩洛哥的粉丝心中提升了重要的雄心壮志。”

“我为我们所取得的成就和我们在提升摩洛哥足球方面所取得的成绩感到骄傲。”

“除了我们的国际足联排名(第47位)，我们还两次进入了非洲杯的第二轮，包括四分之一决赛，这是自2004年以来我们从未有过的表现，但摩洛哥告别世界足坛20年后，我们还参加了2018年世界杯，这是我第一次难忘的经历。”

“是的，我们都希望2019年在埃及举行的非洲杯能有更好的表现，但这是足球，它带来了最疯狂的希望，但可惜在点球大战中遭遇淘汰！”

“是时候结束我生命中这漫长而美好的一章了，不是没有情感和悲伤，而是早在2019年非洲杯之前就做出的一个不可避免的决定。”