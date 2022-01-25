非洲杯出现球迷踩踏事件 造成六人死亡数十人受伤

非洲足联已对周二凌晨雅温得奥伦贝体育场发生的致命踩踏事件展开调查，事件发生在非洲国家杯东道主喀麦隆与科摩罗的1/8比赛开始前。

据美联社报道，有6人在体育场外死亡，当地政府向够力足球澄清，当警察试图移动阻挡体育场南入口的障碍物时，球迷们试图进入体育场。

离大门较近的球迷被踩在那些试图进入场馆的人脚下，当地时间23:30——开球后三个半小时，球迷们仍被从体育场的医疗中心送往医院，而其他受害者已在球员的治疗室接受治疗。

非洲足联官方声明表示："非洲足联了解到今天（2022年1月25日）东道主喀麦隆和科摩罗之间的非洲国家杯比赛中，在雅温得奥伦贝体育场发生的事件。"

"非洲足联目前正在调查这一事件，并尝试了解更多细节。我们一直在与喀麦隆政府和当地组委会保持沟通。”

"今天，非洲足联主席帕特里斯-莫特塞佩博士派秘书长贝隆-摩森格-奥姆巴到雅温得的医院探望球迷。"

雅温得Messassi医院的负责人告诉美联社，至少有40名伤者被转移到他们的医院，而当地宪兵向够力足球证实，当试图进入体育场的球迷踩踏了倒在他们面前的人时，发生了死亡和受伤的情况。

够力足球在现场看到，红十字会的医护人员正在处理心电图机上的病人。

一位年轻的青少年球迷被担架从球员的医疗室推到等待的救护车上，然后被送往附近的医疗机构。

事件发生后，体育场的医务人员出现了不同程度的沮丧情绪，但他们只能希望那些及时被送往医院的受害者能够得到他们所需的治疗，以脱离危险。

非洲杯组委会发言人阿贝尔-姆本格说道："在有这种大规模人群流动的地方，我们都看到了那种踩踏事件，我们正在等待关于受害者的可靠信息。"

因为防疫规定的关系，这座原本可容纳60000人的体育场在比赛中的容客量减少到了50000人。

在这场比赛中，喀麦隆最终以2-1击败科摩罗，晋级四分之一决赛，他们将于1月29日在杜阿拉与冈比亚碰面。

在这场灾难的不到48小时前，雅温得的一场夜总会大火刚刚造成至少17人死亡。