青训小将帮大忙 瓜帅对曼城两位新秀印象深刻

曼城的年轻人在对阵圣徒的比赛中留下印记，他们的主教练甚是欢喜。

瓜迪奥拉对年轻球员埃里克·加西亚和汤米·多伊尔在对阵南安普顿的比赛中的表现印象深刻。

卫冕冠军曼城在周二以3-1的比分轻松进入四分之一决赛——奥塔门迪打进一球，阿圭罗梅开二度。

由于曼城的后防出现了伤病危机，年轻的加西亚和奥塔门迪搭档中后卫，而多伊尔则在贝尔纳多·席尔瓦和菲尔·福登的身后充当中场的防守角色。

他们的表现得到了主教练瓜迪奥拉的赞扬，他认为联赛杯是检验曼城边缘球员的绝佳机会。

瓜迪奥拉在接受曼城官方网站采访时说：“埃里克·加西亚再一次发挥出了很高的水平，就像本赛季和上个赛季在联赛杯一样。他没有犯一个错误。汤米也打得很好，虽然位置不是他的习惯位置。我们只有一个控球中场——京多安——他已经踢了很多比赛。我认为他踢得很好。祝贺他的首秀。我们有费尔南迪尼奥，他可以在那里踢球，但他是中后卫，而且他停赛。这就是汤米上场的原因。我没有别的选择。他和我们一起参加了季前赛，我在青训营见过他。我毫不怀疑能踢得很好。”

“这场比赛对球队来说是很好的。我们踢得很认真；我们的传球质量很高。”瓜迪奥拉说：“南安普顿有8名球员在后场，前场有速度快的球员，进攻他们的体系并不容易。这是一场精彩的比赛，我们进入了四分之一决赛。如果你不认真比赛，你就不可能在一个赛季赢得四个冠军。对于那些最近没有踢上比赛的球员来说，我很高兴看到他们的节奏，我对我所看到的感到很高兴。”