青训先驱 林加德将担任曼联今晚比赛场上队长

老特拉福德著名的青训产物将在对阵阿斯塔纳的欧联杯比赛中成为索尔斯克亚球队的队长。

林加德表示，在对阵阿斯塔纳的欧联杯比赛中担任曼联队长将是一个“巨大的荣誉”。

索尔斯克亚透露这名英格兰国脚将在周四被给予队长袖标。

作为红魔著名的青训产物，能够有机会带领他小时候就开始支持的俱乐部，他感到很荣幸。

在26岁的时候被提拔为曼联的队长，当曼联重返欧洲赛场时，他将成为场上最有经验的球员之一。

他意识到了自己的责任，这位全能中场就索尔斯克亚让他担任队长的决定发表观点时说：“这是一个巨大的荣誉。”

“我在赛季之初就说过，我希望在球场内外都能成为一个领袖型的人。你知道，作为球队中最资深的球员之一。”

“现在正是证明这一点的最佳时机。”

索尔斯克亚补充道：“杰西将成为队长。

“他在这个团队中是个很好的角色。在过去的几个月里，他遇到了很多挑战，但现在他正在找回自己。”

在对阵阿斯塔纳的比赛中，林加德将会成为球队的领袖，此外，曼联还会给到许多年轻球员一线队处子秀的机会。

索尔斯克亚已经证实迪肖恩·伯纳德、伊森·莱尔德和迪伦·莱维特将会参加他们的比赛，而一年前与癌症抗争的马克斯·泰勒也将会加入。

曼联本赛季也给了布兰登·威廉姆斯、安吉尔·戈麦斯和钟塔西上场时间，而少年前锋梅森·格林伍德已经成为一线队的常客。

林格尔并不担心这群令人兴奋的年轻人的能力，他们的潜力是显而易见的。

他补充道:：“我完全了解他们，他们几乎每天都和我们一起训练。”

“你每天都能看到他们的天赋，希望他们能在球场上展示出来。”

曼联已经能够做出改变，因为他们在欧罗巴联赛中32强的位置已经确定，但是林加德表示，他们不会放弃已经失去的机会。

他说:“我知道我们已经很有资格了，但是从心态上来说，我们知道我们需要赢得比赛。

“这就是我们准备的方式。我接触过很多年轻人，你必须带头，树立榜样，成为他们的榜样，我将努力做到这一点。”

曼联之所以能够做出改变，因为他们在欧联杯32强的位置已经确定，但是林加德表示，他们在这场比赛中放松警惕。

他说：“我知道我们已经有资格了，但是从心态上来说，我们知道我们需要赢得比赛。”

“这就是我们准备的方式。我接触过很多年轻人，你必须带头，树立榜样，成为他们的榜样，我将努力做到这一点。”