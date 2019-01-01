青训先驱 林加德将担任曼联今晚比赛场上队长
林加德表示，在对阵阿斯塔纳的欧联杯比赛中担任曼联队长将是一个“巨大的荣誉”。
索尔斯克亚透露这名英格兰国脚将在周四被给予队长袖标。
作为红魔著名的青训产物，能够有机会带领他小时候就开始支持的俱乐部，他感到很荣幸。
在26岁的时候被提拔为曼联的队长，当曼联重返欧洲赛场时，他将成为场上最有经验的球员之一。
他意识到了自己的责任，这位全能中场就索尔斯克亚让他担任队长的决定发表观点时说：“这是一个巨大的荣誉。”
“我在赛季之初就说过，我希望在球场内外都能成为一个领袖型的人。你知道，作为球队中最资深的球员之一。”
“现在正是证明这一点的最佳时机。”
索尔斯克亚补充道：“杰西将成为队长。
“他在这个团队中是个很好的角色。在过去的几个月里，他遇到了很多挑战，但现在他正在找回自己。”
在对阵阿斯塔纳的比赛中，林加德将会成为球队的领袖，此外，曼联还会给到许多年轻球员一线队处子秀的机会。
索尔斯克亚已经证实迪肖恩·伯纳德、伊森·莱尔德和迪伦·莱维特将会参加他们的比赛，而一年前与癌症抗争的马克斯·泰勒也将会加入。
曼联本赛季也给了布兰登·威廉姆斯、安吉尔·戈麦斯和钟塔西上场时间，而少年前锋梅森·格林伍德已经成为一线队的常客。
林格尔并不担心这群令人兴奋的年轻人的能力，他们的潜力是显而易见的。
他补充道:：“我完全了解他们，他们几乎每天都和我们一起训练。”
“你每天都能看到他们的天赋，希望他们能在球场上展示出来。”
曼联已经能够做出改变，因为他们在欧罗巴联赛中32强的位置已经确定，但是林加德表示，他们不会放弃已经失去的机会。
他说:“我知道我们已经很有资格了，但是从心态上来说，我们知道我们需要赢得比赛。
“这就是我们准备的方式。我接触过很多年轻人，你必须带头，树立榜样，成为他们的榜样，我将努力做到这一点。”
曼联之所以能够做出改变，因为他们在欧联杯32强的位置已经确定，但是林加德表示，他们在这场比赛中放松警惕。
他说：“我知道我们已经有资格了，但是从心态上来说，我们知道我们需要赢得比赛。”
“这就是我们准备的方式。我接触过很多年轻人，你必须带头，树立榜样，成为他们的榜样，我将努力做到这一点。”