青木盼与偶像鲁尼见面 愿追随拉师傅脚步

红魔前锋格林伍德透露自己一直是以队史第一射手鲁尼作为榜样，并且还将队友拉什福德列为了自己的学习对象。

虽然还没有度过自己18岁的生日，但年轻的英格兰前锋已经被红魔主帅索尔斯克亚提拔到了一线队。本赛季，他在各项赛事中共有13次出场，并且打入3粒进球。

这样高光的表现不禁让人们对于这名年轻前锋的未来充满了期待，而格林伍德也希望能够跟随鲁尼和罗纳尔多的脚步，创造属于自己的历史。

英格兰U21国脚告诉记者：“韦恩-鲁尼和巴西人罗纳尔多是一直都是我的偶像，我一直在向他们看齐。”

“鲁尼是如此出色的一名射手，这就是我想成为的样子。”

“他在球场上做到了很多事，而你必须有一个榜样。”

“我从来没见过他本人，但我在Youtube上看过他的比赛和集锦。但愿我以后能够和他见上一面。”

“罗纳尔多的时代有点早了，但我爸经常给我看他的比赛片段，他效力过的全是顶级球队。”

除了素未谋面的偶像们，如今在老特拉福德，包括主帅索尔斯克亚在内的诸多优秀前锋，同样可以为格林伍德的成长提供参考。

“我身边也有很多榜样，拉什福德就是其中一个。”

“我希望能够追随他的脚步。他是名射手，两只脚都可以打门，速度也很快。”

“索尔斯克亚从前也是曼联的顶级得分手。作为主帅，他在我眼里同样是第一流的。”

本赛季开局阶段，由于马夏尔伤退，本身就倾向于使用年轻球员的索尔斯克亚看中了格林伍德，而这名年轻前锋也已经用实际行动回报了主帅的信任。

虽然马夏尔如今已经伤愈复出，拉什福德也开始找回进球的节奏，格林伍德想要争取常规首发变得愈发困难，但他仍然有机会在红魔如今的困境中，找到属于自己的机会。