青木比索肖更强 索肖：前锋里他排得上号

17岁的锋线小将收到了来自自己主帅的极高赞誉，他将有机会在周四上演自己的欧联杯首秀。

格林伍德在季前赛时就已经表现出了与众不同的终结能力。面对国米的国际冠军杯比赛，正是他替补上场打入了制胜进球。在英超新赛季开始至今，他也获得了四次替补出场的机会。

本周四，红魔将坐镇老特拉福德迎战哈萨克斯坦球队阿斯塔纳。格林伍德有望迎来自己升入成年队之后的第一次欧联杯出场。

红魔主帅索尔斯克亚在赛前新闻发布会上说道：“当你已经得到了可以打入很多进球的前锋，那么他们必须始终保持饥渴。”

“格林伍德就是我见过最出色的终结者之一，这样的人我以前踢球的时候也没遇到过几个。好好努力。你还有许多年可以发挥。最重要的比赛永远都是下一场比赛。”

“他（的终结能力）就像是天生的。但真相从来都不是这样的。这是不断重复，是你知道在正确的位置上该如何去击中皮球。每一种情况他都能够很好地应对。他的技术高超，现在（格林伍德）肯定比我要厉害，这点毫无疑问。”

“我们有一个庞大的阵容，我们季前准备一切顺利。我们会看到阵容更深度的利用，明天会有一些年轻球员出场，格林伍德肯定会上，这点显而易见。”

同时索尔斯克亚确认，此前状态正红的新援，21岁的威尔士边锋詹姆斯将因伤缺席本场比赛。这名小将在本赛季已经为红魔攻入了3粒联赛进球，不过在上周与莱斯特城的比赛中，他疑似与对手拼抢之后出现伤情。