青春风暴 斯科尔斯：曼联三叉戟不逊其他球队

红魔传奇相信俱乐部现在的进攻有能力和最好的球队相匹配。

保罗·斯科尔斯在周六曼联2-0击败伯恩利的比赛后称赞曼联的三名前锋是欧洲最好的锋线之一。

安东尼·马夏尔和马库斯·拉什福德的进球为索尔斯克亚的球队赢得了三分，索尔斯克亚的球队在英超排名跃升至第五位。

红魔的进攻由马夏尔坐镇中锋，而拉什福德和丹尼尔·詹姆斯则在边路提供支持。

斯科尔斯在过去的两场比赛中已经看到了6次进球，他相信索尔斯克亚拥有欧洲最致命的进攻之一。

斯科尔斯在接受英国电信体育采访时表示：“当你看到曼联的前场三名球员时，你会发现他们和其他欧洲球队一样优秀。”

“当马夏尔向你进攻时，当拉什福德向你进攻时，詹姆斯也很棒，他们也将梅森·格林伍德带入其中。我担心的只是后场。博格巴，是的，我们知道他的实力，如果他在节奏上，如果他的态度正确，如果他踢得正确，如果他的注意力正确——世界上没有比他更好的中场球员了。”

“周围的一切似乎都不够好。”

在博格巴缺席的情况下，安德里亚斯·佩雷拉作为曼联的组织者首发，并为马夏尔的首个进球助攻。

由于红魔现在离第四名的切尔西只差一分，斯科尔斯支持球队进入前四，并强调他们现在唯一的障碍是缺乏能力，而不是经验。

“我不断听到人们说他们缺乏稳定性，因为他们年轻，但他们不是。”他说：“如果你仔细观察这个团队，你会发现它并不是那么年轻。好吧，有詹姆斯和拉什福德，但他踢了很多比赛，进了很多球。你可以谈论年龄和缺乏经验，但我不认为这是一个问题。他们有足够的经验，但我认为能力还不够。”

曼联的下一场比赛将是他们2020年的首场比赛，他们将客场挑战阿森纳，在那里他们将寻求三连胜。