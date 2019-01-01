青出于蓝 兰帕德相信普利西奇的进球会更多

美国国家队球员在对阵沃特福德的比赛中表现出色，在两场比赛中打入四球，赢得了老板的赞扬。

切尔西主教练兰帕德对克里斯蒂安·普利西奇在2-1战胜沃特福德的比赛中所做的努力表示高兴，并支持他为蓝军取得更多进球。

这位美国国脚打进了他的球队的第二粒入球，并在两场比赛中打入四球，帮助球队在客场取得了胜利。

这位21岁的球员在半场结束后找到了进球的机会，球队的领先优势扩大了一倍。

尽管杰拉德·德洛弗在稍后点球中扳回一球，但黄蜂队还是无法否认切尔西在各项赛事中连续第七个客场胜利的记录。

赛后，兰帕德表达了他对前多特蒙德球员普利西奇的赞赏，而他的球队已经巩固了前四的位置。

“我喜欢克里斯蒂安在四码外打进的一球，”这位前德比郡主帅说，这是他重返斯坦福桥的第一个赛季。

“他本可以决定不去多跑一段路，那个球从脸前闪过，没人在那之前拿到球。”

“如果他继续这样做，那么他的进球会越来越多。他的总体表现也是最好的。”

普利西奇在这个夏天加入了兰帕德的球队，由于俱乐部的转会禁令，更多的新面孔被排除在了转会议程之外。

他现在开始在英格兰足坛崭露头角，他是英超联赛中最年轻的上演帽子戏法的球员——上个月对阵伯恩利的比赛中攻入三球。

作为多特蒙德的前德国杯冠军成语，他自2016年以来已经为美国队出场34次，并且是今年早些时候获得美金杯的亚军球队中的一员。

普利西奇将在周二主场对阵阿贾克斯的比赛中再次出现在人们面前。

如果他们击败这支荷甲豪门，欧联杯卫冕冠军将有机会在H组出线，目前他们在积分上与阿贾克斯不相上下。

他们正在寻求自2014年进入欧洲顶级赛事半决赛以来在欧洲大陆取得的最好成绩。