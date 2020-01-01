青出于“兰” 兰帕德历史性单赛季双杀穆里尼奥

蓝军在周六以2-1战胜了熟悉的面孔，托特纳姆热刺在斯坦福桥被击败。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德完成了对他的导师若泽·穆里尼奥的历史性双杀，这位现任托特纳姆热刺主教练在他职业生涯中第一次在单赛季主场和客场都输给了同一支球队。

葡萄牙人在最顶级的比赛很少会处于下风。然而，穆里尼奥在去年12月带领热刺与切尔西的比赛中遭遇了罕见的挫折。0-2的失利是他在14场比赛中第一次被他的前俱乐部击败。

在穆里尼奥最近一次回到斯坦福桥后，历史再次重演。

其他球队

伤病缠身的热刺在伦敦与老对手切尔西进行了本赛季第二回合的比赛。

切尔西在第15分钟由奥利维耶·吉鲁首开纪录。马科斯·阿隆索在下半场一开始就把蓝军的优势扩大，这让托特纳姆热刺陷入困境。

安东尼奥·吕迪格的乌龙球给了热刺一线希望，但是穆里尼奥不得不回顾他职业生涯中第一次主客场被双杀的经历。

兰帕德不仅完成了对前主帅的双杀，而且也看到了切尔西巩固了他们在英超前四的地位。

蓝军对热刺的优势再次扩大到4分，在关注其他对手在最新一轮的比赛中表现之前，他们可以放松一下了。

兰帕德一直坚持认为切尔西是获得欧冠联赛资格的局外人，因为他在夏天经受了转会禁令，在这个赛季他只能依赖年轻球员。

然而，考虑到欧足联对曼城的制裁，本赛季英超第五名的成绩就足够进入欧冠了。

这给了兰帕德的球队一些喘息的空间，但是他们仍然决心以尽可能高的排名结束这个赛季。