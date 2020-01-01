霍泽解释拜仁签下戴维斯内幕：曼联太过犹豫不决

霍泽解释了为何曼联错过阿方索·戴维斯，穆里尼奥曾非常渴望将其签下。

这位年轻球星的前埃德蒙顿前锋教练尼克·霍泽承认，何塞·穆里尼奥曾希望将阿丰索·戴维斯带至曼联，但红魔在这笔交易上犹豫不决，让拜仁慕尼黑笑到了最后。

红魔在拜仁引进这名高水平的加拿大国脚之前已经关注了他好几年了。

他们的球探网络曾要求达成一项协议，他们认为以戴维斯的潜力，用不了多久就能一飞冲天。

其他球队

在老特拉福德的执教时，穆里尼奥渴望看到曼联和美国职业足球大联盟的球队温哥华白浪达成协议。然而，英超豪门最终却要为花费太多时间来考虑他们的选择而付出代价。

霍泽告诉天空体育:“当穆里尼奥在那里的时候，他真的很想要他，但这笔交易却没能达成。”

“他们等了又等，最后我认为他们没有拜仁慕尼黑那样的远见和信念。”

当戴维斯在加拿大成名的时候，霍泽曾是他的经纪人，当德甲豪门开始认真考虑将这位多才多艺的左路球员加入球队时，霍泽对拜仁的兴趣表示欢迎。

“我和其他一两家俱乐部见了面，但随后又和拜仁的人谈了谈，并看到了他们的计划，我认为这是阿方索的最佳选择。”霍泽补充道。

“说实话，有人给我提供了一些球员可以选择的机会，但拜仁的阵容当时能给他更多机会，里贝里和罗本即将退役，这是一个契机。”

“有一家英国俱乐部，我问了他们对阿方索的计划，他们说他们可能会把他放在二队，或者把他租借出去，因为他们不确定他是否能得到工作许可。”

“但是对于拜仁，这不仅仅是一个电话。这是一个PowerPoint演示文稿，由首席球探马尔科·内佩和体育总监哈桑·萨利哈米季奇制作的。

“他们展示了他在球场上的位置，他将在哪里踢球，他们展示了他们的阵容中有19名球员，一年要踢50场比赛，一年踢很多场比赛，每一位球员都能踢平均80%的比赛。”