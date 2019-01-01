霍德尔：是时候离开蓝军 阿扎尔应该为皇马踢球

这名比利时国脚继续与今夏转会西班牙球队的传闻联系在一起，而前蓝军的一名主帅支持这一重金转会。

阿扎尔“应该”为皇家马德里效力，霍德尔说，而切尔西前锋也曾表示“也许是时候”换换环境了。

转会到伯纳乌一直是比利时国脚的热门话题。

他被认为符合白衣军团的“竞技模式”，并将为这支在告别了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多后一直在苦苦挣扎的球队增添攻击力。

霍德尔说，斯坦福桥几乎没有人会因为阿扎尔想要新的开始而心存不满，这位28岁的球员在西伦敦度过了令人难忘的7年之后，即将迎来合同的最后12个月。

这位前蓝军球员兼主教练说：“我认为切尔西会能拿到欧冠资格，不管阿扎尔是否会和他们在一起……

“我觉得现在对他个人来说可能是一个合适的时机，不是对切尔西或者英超联赛，而是对他去皇马的时机，如果有机会的话。”

“他应该在那支球队踢球。他们也在进行重建。”

“我个人很想看到他在英超踢球，但我觉得他可能会离开。切尔西现在缺少了一些东西，但是没有了阿扎尔之后，所有的希望都破灭了。”

“如果你现在把他带离球队，你就有一个巨大的空缺需要填补。”

“你能把填补这个空缺吗？可能不能。这对切尔西来说会是个大问题。”

“这就是我认为他们作为一个俱乐部现在所处的位置——一个十字路口。”

“由于他们的老板，没有新球场，很多球员即将结束他们的合同，还有转会禁令。

“所有这些都不是积极的因素。他们要做的最重要的事情就是停止这种状态，赢得最近两场比赛，进入前四，或者赢得欧联杯，他们仍然处于一个很好的位置来赢得这一赛事。但我认为他们最终会排在联赛第四名。”

切尔西目前在英超联赛中排名第四，比伦敦对手阿森纳高出两分，但他们即将把注意力转向欧联杯对阵法兰克福的半决赛。