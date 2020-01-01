霍奇森：想租我们最佳球员？我要致电鲁梅尼格

水晶宫主帅霍奇森已经明确表示，自己不会在赛季中期这样的关键时刻，放走自己的锋线大将。

扎哈是水晶宫青训出身，2013年从水晶宫转会曼联后，并没有获得想象当中的成功，反而被两次租借回塞尔赫斯特公园球场。2015年，这位科特迪瓦前锋终于正式返回水晶宫，而这个冬窗，他再次与转会豪门联系在了一起。

除了此前传闻切尔西可能对其有意外，德甲卫冕冠军拜仁似乎也成为了扎哈的另一个潜在下家，处理方式可能是短期租借加上买断条款。

不过，这样的消息遭到了水晶宫主帅霍奇森的否认，他坚称自己对此感到迷茫，因为他不会在这个时候允许任何形式的转会发生。

在被问到关于拜仁有意租借扎哈的问题时，霍奇森回答道：“（扎哈）租借去拜仁？认真的吗？你这是从哪听来的故事？”

“我可以告诉你我想做什么，现在还是鲁梅尼格在管事吗？”

“我会给鲁梅尼格打个电话，他是我朋友，我会问他‘你们要竞价租借我们最优秀的球员，让我们在赛季下半程没有最优秀的球员可用，这事是真的吗？’”

“如果他说是，我就能回答你的问题了，但我不认为他会这么说。”

而实际上霍奇森此前就曾就扎哈的未来给出过明确的答复：“扎哈是非卖品，所以我不需要任何（来自管理层）的保证。”

“我们没有想卖掉扎哈，我们希望留下扎哈。”

“人们能给出什么保证？我的保证就是俱乐部里没人想卖扎哈。”

“当然你永远也不会知道哪家俱乐部会提出报价，我也相信每一次收到严肃的报价，董事会都会认真进行考虑。”