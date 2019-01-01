霍奇森盛赞斯特林：希望他用踢得差来报答我

霍奇森曾让斯特林上演国家队处子秀，并赞赏他作为球员和个人的成长，但希望他的溢美之词能得到帮助

水晶宫主帅霍奇森赞扬了拉希姆·斯特林在球场内外的发展，但同时也半开玩笑地希望这种赞美会影响这位边锋的表现。

霍奇森是英格兰队的前主教练，他在斯特林为利物浦效力时就让他上演了国家队处子秀。他后来成为加雷斯·索斯盖特手下国家队的重要成员，并为曼城蝉联英超冠军做出了重要贡献。

这位前利物浦主帅说，斯特林作为一名球员的潜力是显而易见的，他在场外的发展是令人钦佩的，然后他还为对方送上毒奶。

“他一直都是一个出色的中场球员，一个非常努力的球员，大部分时间都有很好的跑动。我记得在瑞士的时候，他踢在前锋身后踢球，就像在利物浦一样，他非常出色。”他在新闻发布会上说：“对他的批评让我很不高兴，他从社交媒体上得到关注，有时媒体本身也在消耗他的信心。”

“我认为对拉希姆来说最重要的是他没有失去信心，他的能力毋庸置疑。当然，他所在的球队创造了很多机会，所以当他进入正确的区域时，他就能进球。在这个问题上，我必须补充一点，他作为一个成熟的人，看他的比赛确实过瘾。他承担了所有的责任，不仅仅是作为一名曼城球员，他还肩负着种族主义的重担，以及我们对种族主义问题的关注。”

“我对他大加赞扬，希望他能以踢得很差来报答我。”

霍奇森知道如果他的球队击败了曼城，他们将在积分榜上超越他们。

由于他们本赛季良好的开局和上赛季击败曼城的事实，霍奇森认为曼城将会表现对水晶宫的尊重。

“我不认为瓜迪奥拉需要担心任何球队。”这名72岁的主帅补充道：“但如果他们觉得需要向我们表示一些尊重，那就好了。当然，对我们来说，曼城是一支来访塞尔赫斯特公园的好球队。”我们知道我们会竭尽全力踢出我们想要的比赛，但这是一个挑战，一个令人兴奋的挑战。”