霍奇森：没听说扎哈想走 期待他早日归队

据报道，这位科特迪瓦球星已经告诉俱乐部他想加入阿森纳，但是他们的主帅声称没有听到这样的要求。

霍奇森说他希望扎哈回到水晶宫，并否认了任何关于这位边锋要求离开俱乐部的消息。

这位科特迪瓦球星一直是阿森纳今夏的目标，霍奇森本人也在本周早些时候宣称枪手对他的报价与俱乐部对他的估价“相差甚远”。

这个月早些时候，扎哈的哥哥说阿森纳是这位水晶宫边锋的“梦想”之选，并恳求俱乐部让他离开。

本周有报道称扎哈已经通知水晶宫，他想在非洲杯之后离开俱乐部，但是霍奇森坚称他没有听到任何类似的消息。

“他没有跟我说话。我不知道他是否和俱乐部谈过(要求离开)。”霍奇森告诉记者：“就我而言，他会回来的，他是我们的球员，我还没有得到任何俱乐部有兴趣出售他的消息。”

扎哈目前离开了俱乐部，因为他在科特迪瓦参加非洲杯之后得到了一段时间的休息。在四分之一决赛阶段的点球大战中，科特迪瓦最终输给了冠军阿尔及利亚。

霍奇森确实预见到了这位水晶宫球星的任何问题，他甚至希望他可以考虑缩短假期，回到俱乐部参加季前准备。

“我只是期待着他回来，期待着和他一起工作，看看他能为我们做些什么。我想他还有十天或一周的假期。我想他会在对阵布里斯托尔城和柏林赫塔之前回来，这给了他三周的休息时间。如果他想早点回来，我们会很高兴见到他。”