超级狠人 霍华德：基恩是我共事过的最佳队友

这位前红魔门将相信在合作过的球员中，没有人比这位强硬的爱尔兰人更好。

最近退役的美国门将蒂姆·霍华德认为前曼联队长罗伊·基恩是他共事过的最好的队友。

这次意外的选择让克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、斯科尔斯和吉格斯等人失去了在霍华德个人名单上登顶的机会。

虽然基恩可能没有C·罗纳尔多那样的球技，但霍华德对这位爱尔兰人的凶猛感到敬畏，他最终对这位前埃弗顿门将的职业生涯产生了深远的影响。

霍华德在ESPN的专栏中写道：“在我的职业生涯中，我和很多出色的球员和领袖一起踢球，但对我来说，没有人比罗伊·基恩在曼彻斯特的时候更好了。”

“他是我见过的最强悍的混混。简直太棒了。作为一名教练，他教会了我什么是适应力。从不放弃自己。我从他身上学到了很多东西，并将其运用到我的职业生涯中，试图将其传递给下一代。”

霍华德最近在为MLS科罗拉多急流打完最后一场比赛后，就开始了他的教练生涯。

在老特拉福德难以巩固位置之后，霍华德在2006年被租借到埃弗顿，之后与太妃糖永久签约。

回顾他的职业生涯，这位美国人回忆起在古迪逊公园的美好时光，并强调了一个特别激烈的事件，涉及教练大卫·莫耶斯。

“还有很多其他的好东西我将永远带在身边。那天我们在切尔西踢球的时候，我是埃弗顿队长。这天大卫·莫耶斯教会我“疯狂吐口水”这个词的真正含义。”霍华德写道：“在我踢了一场糟糕的比赛后，他失望地看着我，开始大喊大叫。我的眼睛几乎不能离开地板。我低头一看，唾沫满地飞，我记得当时我想，‘所以这就是疯狂吐口水的意思。’”

霍华德的守门员生涯并不总是一帆风顺，但他承认所有的闹心事最终都是值得的。

“如果我能回到2003年，那个紧张、天真的24岁小伙子，坐在飞往英格兰为曼联效力的飞机上，即将与世界上最大的足球俱乐部签约，我会告诉他要系紧安全带。这将是一段地狱般的旅程。”他写道：“有好日子，也有坏日子。你要去一些黑暗的地方。你会怀疑自己是否应该放弃。人们会批评你几十年。但这一切都是值得的。”