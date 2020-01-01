震惊足坛 前皇马球员与前球王医生卷入西班牙毒品案

埃德温·孔戈没有在皇马正式上过场，但现在被指控参与在伯纳乌外运作的毒品团伙。

这个故事听起来像是直接从好莱坞的犯罪惊悚片中提取的。一个横跨大西洋两岸价值数百万欧元的贩毒集团。硬纸板箱里装满了液体可卡因和热带水果，以避免引起怀疑。

一个神秘的整容医生在他诊所的办公室里操纵着一切。一名前职业足球运动员曾在皇家马德里的名册上，他在这次行动中的作用仍是一个谜。

西班牙是欧洲非法麻醉品的主要入境点之一，据警方统计，最近几个月，西班牙的毒品交易一直在蓬勃发展。“毒枭认为我们可能在睡觉，或者只关注COVID-19，因此可能会发送比以往更多的毒品。”西班牙警方中央缉毒队队长安东尼奥·马丁内斯·杜阿尔特今年4月向记者解释说：“他们自信过头了。”

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仅在3月份和4月份的头几个星期，警方就在西班牙港口查获了不少于6吨的可卡因，其中包括一船走私到瓦伦西亚的香蕉中的600公斤可卡因。有关部门将数量的增加归结于哥伦比亚和委内瑞拉的产品供过于求，以及南美国家法律的严格审查，这迫使经销商在运输和活动受限的情况下加大了发货力度。

警方逮捕了18人，其中包括前皇家马德里球员和哥伦比亚国脚的埃德温·孔戈。警方还截获了1吨运往保加利亚的可卡因，这些可卡因被注射到装有菠萝和青柠的包装盒中。

孔戈极力否认参与事件，告诉La Sexta：“我感觉很平静，因为我什么都没做，我不卖毒品。”

他随后被释放，等待进一步调查。同样受到牵连的还有另一个人，他与足球世界有着千丝万缕的联系，他是一名住在马德里的哥伦比亚外科医生，对法律问题并不陌生。

2000年，为了减肥，马拉多纳来到哥伦比亚卡利市。在那里，他找到了毛里西奥·维加拉，他给这位阿根廷传奇人物戴上了“舌片”：一种极具争议性、高度侵入性的治疗方法，会让患者吃东西时感到疼痛。按照规定，马拉多纳在6个月内减掉了50多公斤体重。据知情人士透露，他已不再与医生有任何联系。

然而，维加拉却不这么认为。两年后，他在卡利机场被拘留，手提箱里装有两公斤可卡因；医生争辩说，毒品是属于马拉多纳的。

“我被逮捕了，但我们与政府达成了所谓的软禁协议。”他后来向《El Punto de Mira》解释说：“我的家人收到了死亡威胁，我的律师在哥伦比亚被谋杀。马拉多纳再也没有回到（哥伦比亚）。”

维加拉后来搬到了马德里，在西班牙首都一些最著名的整容手术中心工作。警方称，他还在继续与毒贩会面。具有讽刺意味的是，被认为是手术中心的Meraki诊所坐落在伯纳乌街3号，离伯纳乌不到两个街区。

孔戈在1999年22岁时从卡尔达斯加盟皇家马德里，成为当时哥伦比亚足球史上第二昂贵的转会。但他很快就被租借出去了。2001-02赛季，孔戈在皇马度过了他的唯一一个赛季，但是没有在一线队有过出场。

警方认为，整个行动的幕后主使是前哥伦比亚警官米尔顿·桑塔马利亚，他最近刚在自己的祖国涉足纸板制造行业。今年3月，就在桑塔马丽亚抵达西班牙4天后，他在马德里被捕，这促使当地当局对他涉嫌的人口贩卖团伙采取行动，而最近在保加利亚的大规模走私和大量逮捕更是达到了高潮。

孔戈很快就重获自由，但他对此案的参与并没有结束：这位前哥伦比亚球星将不得不解释，为何他会出现在据称在Meraki诊所举行的会议上，而这些会议正是在伯纳乌附近举行的，以及他承认与被捕者保持的联系。对这一错综复杂的跨大西洋团伙的调查刚刚开始，这名前皇马球员被指控是非法活动的核心人物。