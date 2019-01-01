需要魔性 马奎尔：曼联需要拿出气焰和自信

这位创纪录的签约球员相信他知道什么可以改变红魔的命运。

中后卫哈利·马奎尔表示，曼联在缓慢的赛季开局中缺乏气焰和自信。

红魔在前四场比赛中只拿到5分，这是他们自1992年以来最差的英超英超开局。

在周六1-1战平10人应战的南安普顿后，马奎尔对球队表现感到遗憾，他认为有必要取得更好的结果，并指出球队在控球方面的态度是他们最大的问题之一。

“这是我们又一场该拿下的比赛。我们创造了大部分的机会，但是我们却丢了两分。我们赛季开始的表现都这样。我们应该赢得和狼队的比赛，然后我们在对水晶宫的比赛中只让他们起脚两次，就丢了两球。我们绝对可以提高，尤其是在控球上。我们把球传丢太多了。我们太草率了，我们需要改进这一点，表现出气焰和自信。我们是曼联，我们想控制比赛。有些时段我们无法控制比赛，我们受到了惩罚。”

索尔斯克亚的球队没能利用多打一人这一优势，未能打开南安普顿的防线，但是马奎尔认为他们表现出了积极的迹象，他们试图争取胜利，尽管没有成功。

“我们应该一直这样打下去。你看到了球员们的信心，当他们只剩下10个人的时候。”马奎尔说：“他们似乎想要球，每个人都想创造机会。为了一个进球我们在那15分钟里做的足够多。我们必须更加冷静。我们有无数的传中，无数的球穿过禁区，我们只需要打进一个。我们会继续努力，继续进步。”