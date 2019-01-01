需要更大舞台挑战 德容告诉德利赫特加盟巴萨

这位荷兰攻击型中场对他那与欧洲豪门都传出转会绯闻的同胞提出了一些建议。

前阿贾克斯队长德容希望看到年轻后卫德利赫特加盟西甲冠军巴塞罗那。

与包括巴塞罗那、拜仁慕尼黑、曼城和尤文图斯在内的欧洲顶级俱乐部联系在一起的阿贾克斯主教练埃里克·滕·黑格表示，队长德利赫特留在阿姆斯特丹的可能性为“零”。

这位19岁的荷兰国脚在都灵上演了一场比赛致胜的表演，他在周二的比赛中攻入一球，帮助阿贾克斯2-1击败尤文图斯，帮助阿贾克斯以总比分3-2晋级欧冠半决赛。

“我听过很多俱乐部想买他的故。”德从阿贾克斯租借澳超联赛悉尼FC的德容告诉记者说。

“我很理解。他是个年轻人，身体已经很强壮了。他的脑子也很好。他是个好人，对球队也有好处。”

“我不确定他会去哪里，他有足够的选择。可能是一家非常棒的俱乐部。我最喜欢的俱乐部之一是巴塞罗那，所以我不介意在那里看到他。”

德利赫特可能会和赛季末离开阿贾克斯加盟巴萨中场球星德容重聚。

21岁的德容在一月份同意了转会到诺坎普的一笔——转会总额为8600万欧元。

德容本赛季在荷甲和欧冠联赛中继续闪耀着光芒，被誉为“独一无二”的荷兰人。

“他真的很擅长控球。”德容说，”他并不害怕。即使有时在幕后，他也会做自己。他有很强的控球能力，不会丢球。”

“如果你看到他，很多阿贾克斯的进攻的发起都是从他开始的。他为其他队友创造机会。他是这个时代独一无二的球员。他真的能创造别人做不到的东西。”

当被问及他能否在巴萨和梅西并肩作战变得更好时，德容回答说：“当然。即使和其他球员一起踢球，在更大的联赛中比赛，对他来说也是有好处的。”

“在未来的几年里，他会有很大的进步。对他来说，这是一个非常非常好的挑战。”