雷纳支持萨里执教尤文 并相信红军欧冠捧杯

现在在AC米兰效力的门将在周六欧冠决赛前对他的前教练和前俱乐部利物浦都发表了自己的看法。

关于毛里齐奥·萨里即将执教尤文图斯的报道得到了何塞·雷纳的支持——尽管这位门将承认这个消息在那不勒斯不太可能被接受。

在周三的欧联杯决赛中，萨里的球队以4-1大胜阿森纳，举起了他作为切尔西主教练的第一座奖杯，结束了一个不错的赛季，同时也见证了蓝军重返英超前四完赛。

但是意大利人在斯坦福桥遇到了部分球迷的反对，他的名字不止一次与阿莱格里离开尤文留下的空缺联系在一起。

够力足球了解到他已经和老妇人达成了协议，并且已经要求提前解除与切尔西的合同。

雷纳比大多数人都更了解萨里，他曾在那不勒斯跟随了萨里几个赛季。他相信这个任命对都灵俱乐部来说是一个精明的决定。

“坦白地说，两年前很难看到这样的事情发生，但我们接下来就能看到。”这位前利物浦门将向天空体育解释道。

“那不勒斯的球迷当然不希望这样的事情发生，但是尤文知道萨里有多好，这是他们的决定。萨里是一个真正的足球专业人士，他一天24小时都在为足球而活着。”

“他可能没有和我们一起在那不勒斯赢得奖杯，但我仍然为我们一起做的事感到骄傲。”

现年36岁的雷纳在2018-19赛季作为多纳鲁姆马的替补在AC米兰效力，球队非常可惜地在赛季的最后一天以微弱的劣势错失了冠军联赛的席位。

不过，他对那不勒斯和利物浦都保持着好感，他表示希望后者能在周六的决赛中战胜热刺。

“利物浦已经习惯了进入决赛，并且证明了他们值得再来一次、”他补充道。

“我希望他们能在这场伟大的足球比赛中获胜。尤尔根·克洛普真的很固执，他从不屈服，他的球队也不屈服。”

“托特纳姆是全能的，经常在改变体系，而利物浦不会改变他们的理念。我们的目标是采取主动，而不是被动。”