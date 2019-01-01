雷比奇租借加盟AC米兰 席尔瓦前往法兰克福

这名克罗地亚人是去年夏天世界杯决赛中输给法国队的那支球队里的一员。

法兰克福前锋安特·雷比奇以两年的租借合同加盟AC米兰，意甲球队有权在合同到期后选择永久转会将其买断。

前锋安德烈·席尔瓦则向另一个方向前进，据报道这位葡萄牙前锋在德甲完成体检时克服了的一些问题。

8月初，法兰克福曾表示，尽管圣西罗方面对他很感兴趣，但体育主管胡博尔声称他们队雷比奇能继续留队保持乐观。

然而，这位克罗地亚国脚在欧冠资格赛第一回合对阵斯特拉斯堡的比赛中表现不佳，在上半场被替换下场，并因此受到了批评。

赛后，法兰克福主教练许特尔告知雷比奇，如果他想留在俱乐部，他需要在球场上表现出来。

在1-2输给他的前俱乐部莱比锡的比赛中，雷比奇没有进入球队大名单，但是在对阵斯特拉斯堡的第二回合比赛中，他又回到了首发之中。

法兰克福3-0大胜，晋级淘汰赛阶段，但是雷比奇的一张红牌提前结束了他可能在球队的最后一场比赛。

雷比奇将重返意甲。2013年8月，他以450万欧元的价格从克罗地亚球队转会至佛罗伦萨，并首次在意甲联赛中亮相。

然而，雷比奇很难进入佛罗伦萨的主力阵容，最终被租借去到了维罗纳，然后在2016年临时转会到了法兰克福。

这名前锋在过去的三个赛季都效力于德甲球队，这笔租借在2018年成为了永久转会。他在德甲有17个进球，他个人最好的赛季9个进球是在上个赛季发生的。

法兰克福在转会窗口期间已经遭受了巨大的损失，之前卢卡·约维奇去到了皇家马德里，而塞巴斯蒂安·哈勒尔加盟了西汉姆联。

在2018年世界杯决赛中，这位25岁的球员与队友卢卡·莫德里奇、伊万·佩里西奇和马里奥·曼朱基奇一起首发，但最终法国队以4-2击败了他们。

法兰克福队以两胜一负的战绩排在德甲第七，落后领头羊莱比锡三分，并在本赛季的欧罗巴联赛中与阿森纳、标准列日和葡萄牙球队维多利亚SC分在一组。