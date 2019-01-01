雷比奇想要留在法兰克福就必须有所表现

这名克罗地亚国脚被传将离开德甲球队，他在周四球队输球的欧联杯比赛中表现不佳。

在周四晚上0-1不敌斯特拉斯堡的比赛中表现不佳，法兰克福主教练许特尔向雷比奇发出了最后通牒。

这名克罗地亚国脚在中场休息时被替换下场，而这支德甲球队在法国被0-1击败，使得去年欧联杯半决赛参赛球队处于提前出局的边缘。

法兰克福去年出色的赛季是建立在雷比奇、卢卡·约维奇和塞巴斯蒂安·哈勒尔这三名攻击型球员的基础上的。

后两名球员分别去了皇家马德里和西汉姆联，而雷比奇也被与转会联系在一起，一些人认为他在对斯特拉斯堡的比赛中的表现表明他的注意力已被国米的转会传闻转移了。

“如果他想留在这里，我希望他能表现出来，”哈特说。“如果没有，我们必须找到一个解决方案。”

“当你为法兰克福效力时，我希望你能付出你所拥有的一切。”

“我今天没有从他身上看到这一点。我们要和他坐下来好好谈谈。

雷比奇本赛季开局不错，在德国杯第一轮战胜第三级别球队曼海姆队沃尔的比赛中上演帽子戏法。然而，到目前为止，他在其他四次出场中都没有进球。

守门员凯文·特拉普在赛后也表达了他的愤怒，但他没有直接提到雷比奇。

特拉普说：“在上半场，并不是每个人都全身心投入，所以我们没有得到什么机会。”

虽然雷比奇是上赛季法兰克福三名攻击型球员中最不被看好的一个，但他在赛季结束时攻入了10粒进球，贡献了6次助攻，是他们配合默契的关键一环。

尽管约维奇和哈勒尔都得到了不菲的转会费，但主教练许特尔还没有找到前锋的替代者。

在德甲新赛季的第一场主场1-0战胜了霍芬海姆比赛中，雷比奇是唯一突前的前锋。

国米一直是与雷比奇联系最紧密的俱乐部，尽管其竞争对手AC米兰也成为了一个潜在的目标。体育总监布鲁诺·哈伯纳此前曾表示有信心留住他。