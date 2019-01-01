雷恩确认本阿尔法离队 或将转会至西甲球队

法甲球队已经正式宣布这名经验丰富的前锋的离开，他现在是自由球员。

雷恩主席奥利维尔·勒唐证实，本·阿尔法下赛季将不会出现在俱乐部中。

32岁的本·阿尔法自上个赛季初期自由转会来到球队后，在各项赛事中攻入9球并送出6次助攻。但延长合同的选项没有被激活，而他一直与转会到西班牙传闻密切。

俱乐部主席勒唐在新闻发布会上宣布了这一决定，在新闻发布会上，法国杯冠军球队确认他们已经向主教练朱利安·斯特凡递交了一份续约合同，将他留在俱乐部直到2022年。

“本·阿尔法下赛季将不会在伦纳斯球场踢球。”勒唐说。

在上个月联赛1-1战平甘冈之后，本·阿尔法表达了他的观点，并似乎证实了他即将离开的消息。

“甘冈理应获胜。在比赛中，他们比我们更有野心。最后几场比赛让我看到了我下赛季的路。”本·阿尔法在赛后说。

“我的决定是基于比赛。我不享受这样的比赛，我必须以此作为导向。这里提供给我的是有限的，所以这让我明白了我接下去的选择。”

“公众的口哨声？在我们这个赛季所做的一切之后，我只能说谢谢你。这个团队在今年展示了很多东西，他们已经48年没有赢得过奖杯了，我想，他们从来没有经历过欧联杯那样的欧洲史诗般的赛事。我只能说谢谢你。”

“最后，当我们做决定时，我们必须考虑很多东西。有很多事情会让我看到下赛季我要做什么。”

斯蒂凡带领雷恩在法国顶级联赛中排名第十，他是在赛季中期从预备队的位置被提拔上来的，但正是他们的杯赛成功为球队带来了一个非凡的时刻。

今年4月，雷恩在法兰西大球场2-2战平巴黎圣日耳曼，随后在点球大战中大胜巴黎圣日耳曼。

俱乐部主席奥利维尔·勒唐表示，“非常高兴”确认教练将继续留任，而主教练斯蒂凡也对此表示高兴。

斯蒂凡在雷恩的官方网站上说:“能够在一线队完成我的使命让我感到非常自豪。”

“上个赛季在队史和情感方面都举足轻重。”