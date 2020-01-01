雷德纳普：穆里尼奥没有解决热刺问题的魔杖

这位前热刺主帅承认现在俱乐部的情况看起来不太好，换了教练也解决不了他们的问题。

雷德克纳普认为，热刺目前糟糕的状态是穆里尼奥无法在一夜之间解决的问题。

自从取代了波切蒂诺之后，这位前曼联和切尔西的主教练就没能让热刺回到他们的最佳状态，而俱乐部目前在英超联赛中排名第六。

热刺在过去三场比赛未尝一胜，并且在最近一场联赛中以0比1输给南安普顿，就此开启了他们的2020年。

从雷德克纳普角度看，很明显，俱乐部内部有些地方不对劲，就连穆里尼奥也很难扭转局面。

雷德克纳普说:“你可以看到，热刺经历了一段有趣的、冗长的时期。”

“在过去的25场比赛中，由于各种原因，他们的状态一直都很好，但是突然之间，他们的状态变差了，而此刻的状态实在是太过起起伏伏。”

“穆里尼奥已经接手了，我们知道他的记录，这是令人难以置信的，但没有人手握魔杖，现在球队看起来就是不太对劲。”

“前几天在南安普顿的糟糕结果，几次不确定的表现，幸运的是在诺维奇身上侥幸过关。”

穆里尼奥的球队将在周六主场迎战联赛领头羊利物浦，虽然他们可能在努力恢复状态，但雷德克纳普认为不应该排除球队被击败的可能性。

“他们将在主场为利物浦提升他们的比赛表现。他们希望打破利物浦的不败记录，这将是一场势均力敌的比赛。”

“你不会把热刺踢出局，他们有很多优秀的球员，但现在利物浦看起来确实与众不同。”

红军目前在英超积分榜以13分的优势领跑，比热刺多积28分。

雷德克纳普马上赞扬了克洛普在利物浦的影响力，同时也暗示这家俱乐部本赛季不可能不赢得国内联赛冠军。

他说：“很多东西来自于教练，我从来没有见过他，但他是一个伟大的人物。自从他来到这里，他一直是英格兰足球的一大亮点。”

“如果他们今年没能夺冠……对我来说，他们不可能不赢下来。他们是最好的球队，他们很清楚，他们值得。”