雷德纳普：热刺的联系不会阻碍波叔执教阿森纳

这名前托特纳姆中场球员认为，如果这名阿根廷教练被从北伦敦球队的高层职位上撤下后，将会很乐意出现在同城球队的另一个职位。

前热刺球星杰米·雷德克纳普表示，如果有机会，波切蒂诺与托特纳姆热刺的紧密联系不会阻止他加盟阿森纳。

这位被高度评价的阿根廷战术家已经从北伦敦的一个高级职位上被撤下。

有消息称，随着前竞争对手埃梅里面临的压力越来越大，他可能有机会再次担任主教练一职。

这个在酋长球场发号施令的人发现自己承受着越来越大的压力，令人沮丧的2-2战平正在苦苦挣扎的南安普顿的结果对他的事业几乎没有帮助。

埃梅里被认为在枪手的时日已无多，有可能在赛季结束前离开。

如果阿森纳要做出改变，而热刺已经转向穆里尼奥，那么波切蒂诺可能会出现在他们的雷达上。

这对雷德克纳普来说并不奇怪，他相信南美人会有兴趣在熟悉的环境下立即回到英超联赛。

这位前托特纳姆中场告诉《每日邮报》:“如果我是阿森纳的决策者，我会毫不犹豫地选择毛里西奥·波切蒂诺。”

“我不确定我相信波切迪诺会让他在托特纳姆的时间阻止他接管阿森纳球队。”

“也许热刺这么快就决定去找穆里尼奥的原因是他们觉得自己不能再无所事事下去了，因为他们在伦敦北部的竞争对手可能很快就会找到新的主帅了。”

“埃梅里承受着巨大的压力。我对他有些同情，但他看起来像个饱经风霜的人。”

如果阿森纳想把波切蒂诺带进他们的教练席，他们可能需要从热刺身上学点什么，迅速果断地采取行动。

他目前被迫中断教练工作，但预计不会长期失业。

在托特纳姆度过了5年半富有成效的日子之后，世界各地的各种职位都已经在猜测他的去向。

德国豪门拜仁慕尼黑将在不久的将来需要填补主教练的空缺，目前他们还没有任命科瓦奇的永久继任者。

关于齐达内在皇马的未来也有人提出了疑问，而关于波切蒂诺将取代索尔斯克亚在曼联的传言也从未远离过。