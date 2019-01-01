雷德克纳普：埃里克森应被限制出场及被出售

前热刺主帅认为，波切蒂诺应该将埃里克森排除在首发名单之外，并且尽快在冬窗找机会将其出售。

埃里克森的合同将在明年夏天到期。鉴于他已经几乎不可能与热刺再续新约，如果北伦敦球队不在冬窗促成一桩有价转会，那么他们将不得不接受埃里克森的自由转会。

有消息称丹麦球星的首选应该会是西班牙，皇马和巴萨都在上个转会窗与他传出过绯闻。

不过英超豪门曼联也有可能成为埃里克森的下一站，毕竟索尔斯克亚一直在寻找可以给中场带来创造力的球员。

在2008年至2012年间执教热刺的雷德克纳普相信，既然27岁的埃里克森“不想成为球队的一份子”，那么现任主帅波切蒂诺就应该从现在开始限制埃里克森的上场时间。

雷德克纳普告诉《太阳报》：“我看他到现在也没签下新约。我认为他已经放弃了这一选项，准备在下个夏天自由转会。”

“所以如果他已经不想再继续留在这里，内心萌生了去意，如果是我，肯定会选择其他人来打比赛。”

“如果他不想成为球队的一份子，这就很难办了，你希望球员们为俱乐部奉献，现在是时候说这个了。”

自2013年从阿贾克斯来到白鹿巷之后，埃里克森在波切蒂诺的计划中一直扮演重要角色。上赛季，他还帮助球队队史第一次杀进欧冠决赛，虽然遗憾铩羽而归。

不过新赛季开始至今，他在10轮比赛中仅贡献1球1助，在中场的影响力出现明显波动。

雷德克纳普继续说道：“毫无疑问，他是一名顶级球员。他很优秀，但他最近的状态很糟糕。”

“他不在状态，就像在季末离开。他已经明确表示了自己想走，尽管热刺肯定已经为他提供了一份新合同。”

“你应该抓紧1月转会窗，看看你是否能够在那时卖掉他。但他肯定不想在那个时候走，因为只要他坚持到夏天，等他的合同到期，他就是自由球员了。”

“我认为他值5000万英镑。如果他是自由转会，他就可以到新的俱乐部去，由他的经纪人告诉这位东家，如果你买他的话，你要花费5000万英镑。现在你免费得到了球员，所以你要给他2500万英镑，即便这样你还是划算的。”

“所有有些俱乐部就会给他一大笔签字费和工资，他是真的想就这样耗下去的。”

“他这样已经挺久了。但不管怎样，他都必须重新找回更好的状态，才能转会到他想去的球队。”