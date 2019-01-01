雷德克纳普吐槽波帅离开热刺传言：无凭无据

前热刺主教练雷德克纳普表示，如果拥有很高评价的波切蒂诺在今夏离开北伦敦，他将十分惊讶。

有消息指出，热刺主教练波切蒂诺很有可能在今夏离开北伦敦，寻找新的下家，而波切蒂诺本人也并未对此做出回应，他表示，自己在欧冠决赛后才会考虑自己的未来。

这场欧冠决赛将于本周六在马德里举行，届时，热刺将对战同样来自英超的利物浦。在热刺执教了五年后，这很可能是波帅的告别赛。不过雷德克纳普表示，如果波切蒂诺离开，他将会“非常吃惊”。

他告诉《每日邮报》：“我认为他在热刺的境遇很不错，所有事都井井有条，队伍很棒，训练场和体育馆也很棒。”

“我认为他在那里的工作非常棒，如果他另寻去处，我会很惊讶。他肯定知道他什么时候的待遇才是好的，而现在他在热刺的待遇就很不错。”

欧冠的荣光很可能让波切蒂诺继续留在热刺，而雷德克纳普认为热刺一定会夺冠，而赢下阿贾克斯的比赛就是证明。

“你就是有他们会赢的这种感觉。在淘汰赛阶段，他们离出局很近了，但最终他们熬了出来。几场比赛中，最后一分钟的进球让他们晋级。”

“他们呢连续不断的创造奇迹，包括通过VAR翻盘曼城的那场比赛。”

“我真的有种感觉，他们今年会赢得欧冠。我是两个俱乐部的球迷，但我觉得热刺会最终夺冠，这很可能属于他们的一年。”

尽管利物浦拥有众多天才的前锋，但雷德克纳普认为热刺同样具有威胁性：“热刺很危险，他们是非常棒的球队。如果凯恩能够康复，并且能够把他，莫拉，孙兴慜组成锋线，阿里安排在后方，这将十分具有威胁性。”