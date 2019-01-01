雷吉隆亲承收到转会邀请 愿留皇马下赛季共享冠军

这位左后卫的未来成为了伯纳乌在今夏的热门话题，但球员本人表示他对皇马新赛季充满了期待。

皇马在刚刚结束的2018-19赛季颗粒无收，失去C罗之后的他们早早退出了欧冠赛场，最终赛季积分落后冠军巴萨19分，在国王杯半决赛中，他们同样是被巴尔韦德的球队淘汰出局。

而雷吉隆则被认为是本赛季中球队为数不多的亮点之一，22岁的西班牙新星本赛季在各项赛事中出场22次，从左路贡献了3次助攻。这个年纪搭配这样的表现，足以吸引其他欧洲豪门的注意。

在接受够力足球采访时，这位西班牙后卫表达了自己对于皇马下赛季重回巅峰的充足信心：“是的，100%！我们明年一定会拿到三大重要冠军中的一个，100！”

“我收到了海外的邀请，也有来自欧洲的。我愿意出国踢球，但总的来说，我更希望留在皇马。我知道外面有很多传闻，但具体要看俱乐部的操作。”

“我知道俱乐部对于我今年取得的成就感到非常高兴。我相信我自己，相信我所做的一切，相信我的教练，相信我的合同，我相信我们会得到一个对所有人都好的决定。”

“我和教练的谈话内容是保密的，但我很高兴我们之间有过两次讨论。我很冷静，我的目标就是留在皇马，但还是让我们看看会发生什么吧。夏天还很长，任何事都可能发生，但我依旧保持冷静。”

而对于球队需要在这个夏天完成的重建，雷吉隆继续说道：“这不会影响到我。我为我的队友们感到高兴，我们知道我们可以为球队做些什么。当然，每位来到这里的新援都将受到欢迎。”